Ucraina, atac masiv cu drone în Rusia, inclusiv în Moscova / video

Ministerul rus al Apărării și primarul Moscovei au declarat că au doborât 142 de drone peste noapte, inclusiv 27 deasupra regiunii Moscova, notează Reuters.

Se pare că dronele au fost doborâte deasupra mai multor regiuni din partea europeană a Rusiei, precum și deasupra Mării Negre.

Printre ultimele atacuri s-au numărat patru drone care se îndreptau spre capitala Rusiei și care au fost doborâte duminică dimineață, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe Telegram în jurul orei locale 10:00 (07:00 GMT).

Potrivit Rosaviatsia, organismul de supraveghere a aviației din Rusia, patru aeroporturi majore care deservesc Moscova - Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Zhukovskiy - au fost afectate, ceea ce a dus la redirecționarea a 134 de zboruri.

Până la ora 10:00, ora Moscovei, doar două aeroporturi rămâneau închise traficului aerian - Vnukovo în regiunea Moscova și Grabtsevo în regiunea Kaluga.

Duminică dimineață, pe X au început să apară imagini cu drone pagubele produse de distrugerea dronelor ucrainene.

⚡️2 cars torched as DRONE debris hits Moscow region



BLAZE erupts after Russia takes out 16 Ukrainian UAVs heading to the capital pic.twitter.com/Y04XIpkjlk