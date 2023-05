Trump are un nou contracandidat la prezidențiale. Tim Scott, singurul senator de culoare al Partidului Republican, intră în cursa internă pentru nominalizare

Cea mai proeminentă figură afro-americană din Partidul Republican, Scott se va adresa susținătorilor de la alma mater, Charleston Southern University, în orașul său natal, North Charleston, unde își va oficializa intrarea în cursă, scrie CNN.

După „anunțul major”, Scott se îndreaptă către Iowa, New Hampshire și Carolina de Sud – state pe care le-a frecventat în turneul său „Faith in America” – înainte de a se întoarce în statul Hawkeye săptămâna viitoare pentru adunarea anuală „Roast and Ride”, a lui Joni Ernst.

Scott, în vârstă de 57 de ani, nu este străin de campaniile inovatoare. În 2010, a devenit primul republican de culoare ales în Camera Reprezentanților SUA din Carolina de Sud în mai bine de un secol. Ani mai târziu, după ce a fost numit în scaunul său de Senat (a câștigat alegeri speciale pentru a-și păstra locul), Scott a făcut istorie ca primul senator american de culoare din Carolina de Sud natală.

Credința și optimismul, a transmis echipa sa de campanie, vor fi cheile candidaturii sale.

„Semințele măreției, nu semințele nemulțumirii, sunt viitorul nostru”, a spus Scott, la Summitul a 50 de ani de la Heritage Foundation din aprilie.

După realegerea sa în Congres în noiembrie - cu un avans de 26 de puncte faţă de rivalul său -, el l-a evocat pe bunicul său care l-a votat pe Barack Obama. "Mi-aş fi dorit să fi trăit suficient pentru a vedea un alt preşedinte de culoare şi de data aceasta republican!", a afirmat el.

Purtător al valorilor conservatoare privind avortul sau responsabilitatea individuală, el intenţionează să se distingă de fostul preşedinte Donald Trump, mare favorit în primarele republicane, cu un mesaj optimist. "Familiile americane aşteaptă speranţă. Trebuie să avem credinţă. Credinţă în Dumnezeu, în noi înşine, în America", a scris el pe Twitter înainte de a lansa în cursă.



Într-un partid care rămâne dominat de bărbaţii albi, şansele sale de victorie par, în această etapă, foarte limitate, cu 2% din intenţiile de vot faţă de 56% pentru Donald Trump, potrivit ultimelor sondaje.



Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care se aşteaptă să se lanseze în cursa prezidenţialelor la mijlocul săptămânii viitoare, este plafonat la 20%, iar fosta ambasadoare la ONU Nikki Haley la 4,3%.

