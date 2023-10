Trei zile de doliu în sud-estul Spaniei, după ce șapte persoane au murit într-un club de noapte. Pompierii avertizează că numărul victimelor ar putea crește / video

Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineţii în clubul de noapte Teatre din cartierul Atalayas, au anunţat serviciile de urgenţă pe platforma socială X.

„Declarăm trei zile de doliu oficial în orașul Murcia pentru cei care au murit în incendiul de la clubul de noapte Teatre de Atalayas”, a scris primarul Jose Ballesta pe X.

„Numărul deceselor în clubul de noapte Atalayas crește la 7. Serviciile de urgență continuă să lucreze în zonă. Putere și curaj familiIlor și prietenilor în aceste momente dificile”, a transmis primarul Jose Ballesta pe X.

„Serviciile de urgenţă confirmă şase decese în interiorul clubului de noapte Teatre”, a scris inițial primarul Jose Ballesta pe X, adăugând că o anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza incendiului.

Patru persoane au fost rănite, două femei de 22 şi, respectiv, 25 de ani, şi doi bărbaţi de 41 şi, respectiv, 45 de ani, care s-au intoxicat cu fum, potrivit Agerpres.

Pompierii şi echipele de urgenţă au continuat să caute supravieţuitori duminică dimineaţă şi au avertizat că numărul victimelor ar putea să crească.

Nightclub Fire Kills At Least Six People in Spain's Murcia in Early Hours of Sunday-RT pic.twitter.com/PPU9nYdIyP