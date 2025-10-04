Summit-ul climatic COP30, în pericol. Mai multe ţări ar putea să nu participe

Unii delegaţi iau în considerare posibilitatea de a nu participa la acest summit, deoarece numărul insuficient al camerelor de hotel a dus preţurile la câteva sute de dolari pe noapte, transmite Reuters.



Summitul climatic COP30 se va desfăşura între 10 şi 21 noiembrie în oraşul brazilian Belem. Brazilia a ales să organizeze discuţiile climatice la Belem, care are de obicei 18.000 de paturi de hotel disponibile, în speranţa că amplasarea sa la marginea pădurii amazoniene va atrage atenţia asupra ameninţării pe care schimbările climatice o reprezintă pentru acest ecosistem şi asupra rolului său în absorbţia emisiilor care duc la încălzirea climatică, scrie Agerpres.



Cu toate acestea, statele insulare mici, aflate în prima linie a creşterii nivelului mării, se confruntă cu nevoia de a lua în considerare reducerea dimensiunii delegaţiilor pe care le trimit la Belem, în timp ce două naţiuni europene au declarat că iau în considerare să nu participe deloc.



Potrivit Reuters, organizatorii COP30 se străduiesc în prezent să transforme moteluri mici, nave de croazieră şi biserici în unităţi de cazare pentru un număr anticipat de 45.000 de delegaţi.



Ministrul leton al Mediului şi Energiei, Kaspars Melnis a declarat pentru Reuters că ţara sa i-a întrebat pe organizatori dacă negociatorii săi pot participa prin apel video. "Practic, am luat deja o decizie că este prea scump pentru noi. Este prima dată când este atât de scump. Avem o responsabilitate faţă de bugetul ţării noastre", a spus Melnis.



O a doua ţară est-europeană, Lituania, a anunţat, de asemenea, că ar putea să nu participe, după ce i s-au cerut preţuri pentru cazare care depăşesc 500 de dolari pe persoană pe noapte.Un purtător de cuvânt al Ministerului lituanian al Energiei, care se ocupă de afacerile climatice, a declarat că legitimitatea şi calitatea negocierilor ar avea de suferit dacă guvernele nu vor putea participa din cauza costurilor.



Un purtător de cuvânt al preşedinţiei braziliene a COP30 a declarat că decizia aparţine fiecărui guvern.

Cât costă o cameră pe noapte





La câteva zile după ce Brazilia a deschis o platformă de rezervări hoteliere la începutul lunii august, site-ul web afişa tarife între 360 şi 4.400 de dolari pe noapte. Preţurile din această săptămână încep de la 150 de dolari pe noapte.



Ţara gazdă a respins apelurile de a muta summitul şi a declarat că va oferi 15 camere la preţuri sub 220 de dolari pe zi pentru fiecare delegaţie a unei ţări în curs de dezvoltare şi sub 600 de dolari pentru fiecare delegaţie a unei naţiuni bogate. Naţiunile Unite şi-au mărit, de asemenea, subvenţia pentru a ajuta ţările cu venituri mici să participe.



La mai puţin de şase săptămâni de la COP30, 81 de ţări sunt încă în negocieri privind camerele de hotel, în timp ce 87 de ţări au cazarea asigurată, potrivit preşedinţiei braziliene a COP30.



Evans Njewa, preşedintele grupului ţărilor cel mai puţin dezvoltate, care reprezintă cele mai sărace naţiuni din lume la discuţiile ONU privind clima, a declarat că încă evaluează planurile de participare ale ţărilor. "Primim un volum mare de îngrijorări... şi numeroase cereri de sprijin. Din păcate, capacitatea noastră este limitată, ceea ce poate afecta dimensiunea delegaţiilor", a declarat Njewa pentru Reuters.



La rândul său, Ilana Seid, preşedinta Alianţei Statelor Insulare Mici, spune că lipsa spaţiilor de cazare accesibile îi plasează pe membrii săi într-un "dezavantaj serios". Ţările insulare mici au folosit COP-urile anterioare pentru a obţine mai multe fonduri pentru a se adapta la schimbările climatice. Delegaţiile mai mici ar lăsa naţiunile insulare "fără expertiza necesară pentru a participa eficient la negocierile care decid viitorul nostru", a spus Seid.