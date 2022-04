Rusia, pachet de sancțiuni contra politicienilor americani și canadieni

Ministerul rus de Externe a declarat că lista membrilor sancționați ai Congresului, precum și a 87 de senatori canadieni, este un răspuns la aplicarea de către Statele Unite a sancțiunilor asupra a 328 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului țării, pe 24 martie.

Nu a fost furnizată nicio explicație pentru modul în care Rusia a ales numele pentru lista sa. Săptămâna trecută, Greene și Gaetz au fost doi dintre cei trei reprezentanți ai Camerei care au votat împotriva interzicerii importului de petrol rusesc.

„NATO le-a furnizat neonaziştilor din Ucraina arme puternice şi instruire extinsă despre cum să le folosească”, a scris Greene pe Twitter pe 15 martie. „Ce naiba se întâmplă cu aceşti #NATONazişti?”

„Vedeți că Ucraina a continuat să provoace Rusia, și Rusia a invadat”, a spus ea . "Și adevărul dur este... că nu există nicio victorie pentru Ucraina aici. Rusia are mare succes în invazia lor".

Sancțiunile SUA asupra membrilor Dumei de Stat vizează proprietățile și bunurile acestora, precum și le interzic de la relații cu cetățenii americani.

Nu au fost făcute publice prea multe detalii despre sancțiunile Moscovei împotriva politicienilor americani, în afară de faptul că ar „oglindi” măsurile SUA și le-ar interzice celor de pe listă să viziteze Rusia, potrivit News Week.

Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) blames Ukraine for being invaded: "You see Ukraine just kept poking the bear, poking the bear, which is Russia, and Russia invaded. And the hard truth is ... there is no win for Ukraine here. Russia is being very successful in their invasion." pic.twitter.com/RVHeMzSJ2F