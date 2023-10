Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, reprezintă o evoluție naturală a conținutului cu care v-am obișnuit, fiind în primul în rând o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare săptămână vom descoperi povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate. Vom vorbi despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.

Ionel Gălbiniță a povestit, în exclusivitate pentru DC News și ȘtiriDiaspora, despre dificultățile pe care le-a întâmpinat atunci când a încercat să-și extindă afacerea în România.

„Ce îți lipsește din România?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Vizitez des România. Doar părinții îmi lipsesc, restul găsesc aici. Mă regăsesc în România, aici, în restaurantul meu.”, a spus Ionel.

„Ce te-ar convinge să revii acasă sau să petreci mai mult timp în România? Poate deschizi un restaurant grecesc în România.”, a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Am avut trei sau patru tentative de a deschide ceva în România și de fiecare dată m-am lovit de probleme care aici nu au existat. Foarte greu! Chiar am făcut precontract și la Iași, în Palas Mall. Făcusem precontract să iau un spațiu, dar politica nu mi-a plăcut deloc.

Mă refer la politica de funcționare, de a scoate autorizații, de a funcționa. Șpagă în dreapta, șpagă în stânga, drept de autor, drept de șmecher. Eu nu le-am întâlnit în Grecia din 2006 și am deschis pe acesta, am mai avut încă unul foarte mare în Portul Pireu, am deschis încă unul pe malul marii într-o localitate care aparține de zona Atenei, am mai avut încă unul grecesc tot în zona Atenei, dar nu am avut niciodată probleme cu instituțiile, nu am avut probleme să scot o autorizație.

Nu s-a întâmplat să am probleme cu controlul, probabil am fost în regulă. Noi am avut un control de rutină și ne-au dat nota 10 aici. Mi s-a părut foarte dificil în România.

Și în București am vrut să deschid în Plaza Mall și la Băneasa m-am uitat să găsesc un spațiu, să deschid ceva. M-am lovit întotdeauna de probleme foarte serioase.", a spus Ionel Gălbiniță.

„Ne spui că tu, român din străinătate, ai vrut să investești în România, veneai cu bănuții tăi munciți acolo și te-ai simțit neprimit aici. Pur și simplu nu au vrut.", a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„În Londra mi-am deschis, am făcut contract, am făcut tot și mi s-a părut mult mai ușor decât în România. Numai că am decis să renunț la investiție.”, a spus Ionel Gălbiniță la emisiunea „Departe de România", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News