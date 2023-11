Robert Negoiță, conferință despre demersurile inițiate pentru recuperarea terenului retrocedat din parcul IOR

Alături de primarul Sectorului 3 va fi prezent și Adrian Țuțuianu, secretar adjunct al Guvernului, dar și consilieri locali ai Sectorului 3. DCNews transmite live de la eveniment.

"Acea bucată de parc IOR, repet, bucată de parc IOR care în mod eronat a fost retrocedat și nu doar eronat, ci în mod ilegal. Avem envoie în acest demers de implicarea multor oameni. Înainte de orice sper să reușim să-l convingem pe primarul General de necesitatea acelui demers de a ataca în instanță inclusiv Primăria Generală, acel titlu de punere în posesie. Cred că primarului general i-a stat ceasul. Acum mai bine de jumătate de an s-a angajat public că în 6 săptămâni va analiza și va da o rezoluție și va începe un demers. De ce zic că i-a stat ceasul? Că sunt mai bine de 6 luni de atunci, să-și schimbe bateria, habar n-am. Poate îl ajutăm noi, îi ducem un calendar și îi calculăm noi cât înseamnă 6 săptămâni că au trecut de mult de tot. Îl mai ajut cu ceva, să nu mai stea să analizeze atât, că îi dăm o decizie de instanță care evident nu a rămas definitivă ca a fost atacată tot de Primăria Generală, care spune așa: Constată nulitatea absolută", și acolo dă toate argumentele de ce este nul acel document de punere în posesie.

Nu în ultimul rând, la ultimele emisiuni la care a participat a spus explicit că acolo a fost parc, de mai multe ori a spus treaba asta, ceea ce este absolut real, știm cu toți acest lucru, iar dacă ne ducem la lege vedem că parcurile nu se retrocedează. În consecință, nu văd acel motiv de ce să nu pornească acel demers. Vreau să mai fac o mențiune, o singură dată s-a judecat această speță pe fond, atunci când am câștigat, am văzut mulți oameni care spun că am pierdut procesul, nu l-am pierdut pe fond, l-am pierdut pe excepție, în rest justiția nu a avut curaj să se ia de oamenii aștia, și permanent justiția s-a dus pe excepție, nu judecăm fondul pentru că Primăria Sector 3 nu are calitate procesuală, dar atunci când au intrat pe fond singura rezoluție corectă este aceea în care se constată nulitatea absolută. Îmi pare rău să constat că vine cu baloane de săpun, cu acțiuni de P.R. că vezi doamne i-a amendat cu zeci de milioane de euro", a spus Robert Negoiță.

