Rețetă supă de praz. Maria Varga, nutriționist-dietetician: Delicios, simplu, foarte hrănitor

”Uneori mi se pare că subestimăm valorile nutriționale ale prazului nostru românesc. Mulți, probabil nu îi găsesc o utilitate în bucătărie, dar eu mă bucur de o supă cremă de fiecare dată când îmi face câte un praz cu ochiul în piață.

În timp ce am pus apa la fiert, am spălat rădăcinoase albe: pătrunjel și păstârnac, puțina țelină să nu influențeze prea mult gustul și puțin morcov să nu schimbe culoarea, plus cartofi albi. Nu le-am curățat de coajă, dar le-am frecat bine cu o perie. Când a clocotit apa am pus toate legumele.

Între timp am spălat două tije mari, groase de praz, le-am taiat rondele groase și le-am adaugat peste amestecul care deja fierbea. Am potrivit cronometrul și peste 15 minute am stins focul. Am adăugat sare și am plecat la școală după fetița mea.

Între timp legumele s-au înmuiat bine. Când m-am întors am adăugat ulei de măsline și am blenduit foarte fin. Am servit o supă fierbinte, cu crutoane din pâine integrală cu maia și un fir de ulei de măsline. Delicios, simplu, foarte hrănitor, numai bună pe vreme aceasta răcoroasă. Tot de ce are nevoie microbiomul nostru pentru a fi fericit. Spor la sănătate și la mâncatul conștient!”, a scris Maria Varga, nutriționist-dietetician, pe Facebook.

Prazul este atât de renumit în Oltenia, încât a devenit vedeta unui clasic film de comedie românesc. Mulţi ştiu că este sănătos, însă puţini îi cunosc proprietăţile.

Supranumit şi "ceapa oltenească", prazul este originar din zona Mării Mediteranene şi are gustul mai dulce decât ceapa, pe care o înlocuieşte cu succes, motiv pentru care este consumat în cantităţi mari. În plus, dă o aromă aparte oricărui preparat culinar, fără a inhiba gustul celorlalte legume.

Sursă excelentă de antioxidanţi, este bogat în vitaminele A, B, C, E şi K şi minerale precum potasiul, calciul, magneziul, fierul, manganul, zincul, fibre alimentare şi polifenoli.

Dacă în urmă cu un secol se credea că sănătatea din praz este ascunsă numai în tulpină, recent s-a demonstrat că frunza sa deţine mult mai multe secrete. Prazul are efect laxativ, diuretic, calmant, antiseptic, decongestiv şi expectorant. Valoare sa medicinala este pusă în evidenţă chiar şi atunci când este folosit ca aliment.