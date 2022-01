Putin și-a trimis expertul pe invazii. Generalul care a condus ocuparea Crimeei, în fruntea trupelor „pacificatoare“ din Kazahstan

Intervenția foarte rapidă a trupelor ruse sub auspiciile „forțelor de menținere a păcii” a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă - CSTO, un fel de variantă a NATO a statelor din fosta URSS, ridică o serie de întrebări.

Trupele trimise în Kazahstan vor fi conduse de comandantul Forțelor Aeropurtate ale Forțelor Armate Ruse, Generalul Colonel Andrei Serdyukov.

În primăvara lui 2014, acesta a condus operațiunea de anexarea Crimeei, iar în 2019 a condus un grup militar rus în Siria.

Serdyukov ar fi fost, de asemenea, responsabil de formarea și antrenarea grupului de forțe de ocupație ruse din Donbass (pseudonimul „Sedov”/«Сєдов»), susține publicația ucraineană NV.

Potrivit Reprezentantul Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, durata ”misiunii” din Kazahstan este limitată, dar încă nu au fost anunțate termene precise.

În prezent se cunoaște faptul că 75 de avioane militare rusești de transport - IL-76 și An-124 - sunt implicate în transferul armatei ruse în Kazahstan, iar transferul are loc non-stop.

