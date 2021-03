"Sper să nu escaladeze, în contextul în care, până acum, protestele sunt paşnice. Am văzut reacţia Jandarmeriei faţă de acel cetăţean din Piaţa Universităţii. Nu era terorist omul ăla ca să-l calce în picioare. Era şi el un om la demonstraţie împotriva unui guvern despre a cărui incompetenţă nu mai are nimeni nimic de spus. Ceea ce este regretabil este că, iată, PNL-ul achită nota de plată - că premierul e liberal - a incompetenţei miniştrilor USR PLUS, în special a domnului Vlad Voiculescu.

Ceea ce este interesant: ieri s-a început cu 'jos Arafat!', astăzi aud tot mai mult 'jos Guvernul!', ceea ce are sens. Eu cred că Arafat e un specialist, singurul din echipa aia a lor. Sunt curios dacă se va ajunge la 'jos preşedintele!'. E foarte interesant dacă lucrurile vor urca în acest mod. Deocamdată preşedintele nu se implică deloc, probabil că e foarte înţelept să facă lucrul acesta, fiindcă până la urmă trebuie să mai rămână o autoritate care la o adică să încerce să echilibreze şi să liniştească lucrurile", a declarat Bogdan Chirieac, într-o intervenţie la România TV.

Chirieac: "Lumea nu mai poate!"

"Demonstraţiile au plecat de la mic la mare. Nu s-a întâmplat de la mare la mic cum a fost mitingul comandat de structuri în 2018. Au fost în oraşe mai micuţe, Galaţi, Constanţa... Aseară Bucureştiul a fost 'contaminat' ultimul. Acum văd că Bucureştiul, normal, tinde să ia comanda acestor proteste. E frumos afară, iar lumea pur şi simplu nu mai poate cu atâta incompetenţă", a mai subliniat analistul politic.