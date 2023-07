Programe speciale de studiu pentru românii de pretutindeni la Universitatea Maritimă din Constanța: „În ultimii ani am constatat o foarte mare deschidere a tinerilor din diaspora“

Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, cât și pe locuri cu taxă în lei a fost aprobată prin OMEN nr. 3900/16.05.2017. Astfel începând cu anul universitar 2017 - 2018, La Universitatea Maritimă din Constanța, aproximativ 80 de studenți români din diaspora au ales să (re)vină în România pentru studii, scrie Știri Diaspora.

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânii, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo - români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate.

Programe speciale de studiu pentru românii de pretutindeni la Universitatea Maritimă din Constanța

„Din categoria românilor de pretutindeni, de-a lungul timpului, ponderea cea mai mare a studenților a fost de regulă din Republica Moldova și Ucraina. Dar în ultimii ani am constatat un și mai mare interes, o mai mare deschidere a românilor din diaspora. Studenți care n-au avut nicio legătură cu România până până acum, până la facultate, care au fost plecați cu părinții probabil mai mulți ani în țări precum Germania, Italia, Franța, Spania, deci cam de prin toată Europa și care s-au gândit, presupun că de comun acord cu părinții, să-și finalizeze studiile în România“, a declarat Conf.univ.dr.ing. Radu Hanzu-Pazara, prorector pentru studenți și relația cu mediul economic și socio-cultural pentru ȘtiriDiaspora.

Studiile pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare (cu sau fără bursă) se desfăşoară exclusiv în limba română. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă. În cazul candidaţilor care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare

în limba română, universitatea organizează un test preliminar de certificare a competenţelor lingvistice de limba română (nivel minim B1), prin Departamentul de profil din cadrul universității.

Sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, candidații care prezintă acte de studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate) sau acte de studii, respectiv situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română într-o instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică pentru limba română nivel minim B2.

„Cu ajutorul secretariatului Guvernului și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni am inițiat o campanie de promovare a specificului nostru de educație“

„Conform prevederilor legale în vigoare candidații sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, a taxei de înmatriculare, a taxelor de procesare a dosarului, precum a taxei pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română“, a declarat Conf.univ.dr.ing. Radu Hanzu-Pazara, prorector pentru studenți și relația cu mediul economic și socio-cultural pentru ȘtiriDiaspora.

„De anul acesta, Universitatea, pentru prima oară, a inițiat o formulă de comunicare mai largă, cu ajutorul secretariatului Guvernului și Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Dumnealor ne-au indicat o platformă cu date de contact ale asociațiilor românilor de pretutindeni și am inițiat o campanie de promovare a specificului nostru de educație către aceste asociații, atât pe zona Uniunii Europene, cât și pentru românii de pretutindeni din zone precum Serbia, Macedonia și altele, adică vetrele vechi ale românilor“, a completat prorectorul.

Anul acesta, UMC a avut aprobate un număr de 67 de locuri bugetate, cu bursă și 10 bugetate, dar fără bursă la programele de licență pentru studenții românii de pretutindeni. De asemenea, alte 19 locuri locuri bugetate, cu bursă și 8 bugetate, dar fără bursă la programele de masterat ale universității. Mai multe detalii privind admiterea pentru românii de pretutindeni în cadrul programelor universitare ale UMC puteți afla accesând pagina oficială >>> AICI.

Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilități: finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz; finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă lunară, după caz; pe baza rezultatelor din anul academic anterior, un student are dreptul să opteze pentru alt tip de bursă (de performanță sau de merit); finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul M.E., în limita subvenției alocate; asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare; transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale.

Pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență și master, bursa se acordă conform prevederilor cadrului legal și de reglementare din U.M.C.. Finanțarea totală a cheltuielilor de școlarizare se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau a normelor de conduită universitară.

Sprijin necondiționat pentru familiile studenților români din Ucraina

„Încă de pe la primele mele interacțiuni cu studenți, de acum 15 ani, am avut studenți din alte țări, în special din Republica Moldova și Ucraina. Înființarea unor locuri speciale pentru românii de pretutindeni a fost o idee care a venit practic natural, este o tradiție pe care noi am cultivat-o de-a lungul timpului, am crescut și disponibilitatea ca număr de locuri alocate acestei categorii și alte facilități speciale. În primul rând, studenții români proveniți din afara granițelor beneficiază de cazare gratuită, deci au întâietate la cazare în căminele universității și au prioritate la toate celelalte facilități pe care statul român le acordă acestor categorii de studenți. De asemenea transportul este gratuit și sunt incluși într-o multitudine de activități de natură culturală și specific studențești care se desfășoară în universitate. Totodată se regăsesc în toate structurile academice reprezentative, în Liga Studenților chiar au și o zonă din aceasta de dedicată relațiilor cu cei din zona aceasta a românilor de pretutindeni“, a mai explicat prorectorul Radu Hanzu-Pazara.

Mai mult, pentru studenții proveniți din Ucraina, Universitatea Maritimă din Constanța a venit și în sprijinul familiilor studenților din această țară greu încercată de războiul cu Rusia. „Odată cu începerea războiului din Ucraina, noi am inițiat, o serie de măsuri pentru românii care proveneau din Ucraina. I-am ajutat logistic, cât și moral, am vorbit cu ei, le-am oferit tot sprijinul necesar, i-am rugat chiar să rămână în România, să nu plece înapoi în Ucraina. A existat întotdeauna o linie deschisă. Atât eu cât și colegii mei de la Departamentul de Relații cu Studenții, primeam mesaje la orice oră din zi, de noapte, pentru orice nelămurire sau nevoie de suport pe care o au. A existat anul trecut și anul acesta o dorință mai mare a tinerilor din Ucraina de a veni către către UMC. Mai mult, din februarie anul trecut, am venit în sprijinul studenților noștri din Ucraina și a familiilor lor da a găzdui cu ei, în căminele universității, frați, surori mai mici alături de ai, adică minori. Tuturor le-am acordat cel puțin acel sprijin moral, așa cum am putut“, a mai spus profesorul Radu Hanzu-Pazara.

