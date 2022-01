Profesorul Radu Deac, despre cazul unui medic sportiv cu infarct care nu a putut fi ajutat prin programul Eurotransplant / video

Profesorul Irinel Popescu a făcut referire, în cadrul emisiunii Academia de Sănătate de la DC News și DC Medical, la modul în care țara noastră este ajutată prin programul Eurotransplant:

„Față de Eurotransplant, care avea niște criterii foarte rigide și în cadrul căruia traseul organelor era puțin cam unidirecțional, dinspre est spre vest, nu și invers, aici, lucrurile stau cu totul altfel. De curând, a fost o situație în care un ficat din Bulgaria a fost alocat Italiei, în cadrul principiilor de alocare, iar colegii italieni se gândeau dacă nu cumva România are mai multă nevoie de de ficatul respectiv. Criteriile sunt un pic mai puțin rigide decât în Eurotransplant, iar șansele României de a avea acces, mai ales în situații de super-urgență, la organe din alte țări, sunt mai mari“, a precizat medicul Irinel Popescu.

Radu Deac, despre cazul unui medic sportiv cu infarct

Ulterior, medicul Radu Deac, a făcut o remarcă despre un medic sportiv care a suferit un infarct miocardic:

„Mie mi-a parvenit informația, ieri, că Eurotransplantul dorește să intre în această organizație. (...)

Am avut un tânăr medic sportiv care, într-un exces de efort fizic, a făcut un infarct miocardic și era în terapie intensivă într-o stare terminală. Am rugat Eurotransplantul, sediul central, să ne ia în evidență pentru o urgentă nevoie de transplantare. Mi-au spus că au și ei destui bolnavi în această stare. Deci, este exact contrar de cum au procedat italienii, cazul la care v-ați referit dumneavoastră, cu ficatul.

Lumea nu poate cunoaște aceste amănunte, dar noi am avut niște elemente de rațiune, în care am judecat și am cântărit și am avut protocoale semnate cu Eurotransplantul. Același lucru l-a făcut Ungaria, care a ezitat. Întâi a intrat, apoi a ieșit, apoi nu a mai intrat. În momentul de față, Ungaria, în transplantul de cord, are 40 de transplante pe an. Noi avem 80 în total“, a precizat Radu Deac.

Fundația Internațională Eurotransplant, cunoscută simplu ca Eurotransplant, este o organizație non-profit internațională responsabilă cu încurajarea și coordonarea transplantărilor de organe în Austria, Belgia, Croația, Germania, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos și Slovenia.

Inimă de la porc la om, ”moment istoric” în medicină. Radu Deac: Prima încercare, în 1964

În primele zile ale anului 2022 a fost realizat cu succes primul intervenție din lume prin care o inimă de porc modificat genetic i-a fost transplantată unui bărbat din SUA. Aceasta era singura opțiune de supraviețuire a pacientului, David Bennett, în vârstă de 57 de ani, care avea suferință cardiacă aflată în stare terminală și după ce el fusese considerat neeligibil pentru listele de transplant tradițional. Intervenția chirurgicală, care a avut loc pe data de 7 ianuarie 2022 și a fost realizată de specialiști de la Universitatea de Medicină Maryland din Baltimore, A durat opt ore, iar bărbatul a trecut cu bine de prima săptămână post-transplant.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, medicul Radu Deac a vorbit despre recentul eveniment din lumea medicală care a dus la transplantul cu succes al unei inimi de porc la un om:

„Este probabil un moment istoric, l-aș numi eu, cu o oarecare reținere față de proba timpului pe care o așteptăm. Este pentru prima dată când s-a folosit un asemenea donator. Pornim de la elementul esențial că inima porcină este cea mai apropiată anatomic de cea umană, dar sigur că există foarte multe contradicții sau păreri diferite față de acest capitol de transplantare a unui țesut de la o altă specie (...)“, a precizat, la DC News, medicul Radu Deac (citește continuarea AICI).

