Procedura de recuperare a creanțelor fiscale. De la scadență la executare silită

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, organele de control pot demara deja procedurile de recuperare a restanțelor pentru primul semestru al anului, aplicând penalități de întârziere de 1% pentru fiecare lună de restanță.

Obligația fiscală restantă este obligația fiscală pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată

Obligațiile fiscale reprezentând impozit clădire, teren, auto, etc. sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal, respectiv data de 31.03. și data de 30.09.

Se poate demara procedura de executare silită inclusiv pentru semestrul I al anului fiscal 2026 pentru că termenul scadent a fost 31.03.2026. De la această data se vor calcula și accesorii de 1% pe lună sau fracțiune de lună pâna la efectuarea plații.

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organul fiscal, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit Codului de procedură fiscală.

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită prin instituirea popririi și/sau instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare în care se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.