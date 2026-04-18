Scăderi de prețuri cu 80% la medicamente. Trump: Presa nu vrea să scrie despre asta. Dacă eram democrat, subiectul era pe prima pagină

Donald Trump a zis că prețurile medicamentelor au scăzut, în mandatul său, chiar și cu 80%.

„Și trebuie să spun că sistemul de prețuri „națiunea cea mai favorizată”, pe care l-am stabilit, a redus costul medicamentelor cu 50%, 60%, 70%, chiar 80%. Presa refuză să scrie despre asta. Costurile medicamentelor scad, iar, apropo, Trumprx este modul prin care poți obține medicamente la prețuri foarte mici.

În ultimii 28 de ani, prețurile medicamentelor au crescut, iar eu am reușit, în primul meu mandat, să le reduc cu un sfert sau chiar o optime de procent. Eram atât de mândru de mine. Sunt singurul care, în 28 de ani, a reușit să le scadă. Am făcut chiar și o conferință de presă ca să explic cât de grozav sunt. Am spus: „Sunt cel mai bun care a existat vreodată. Le-am redus cu o optime de procent”.

Eram foarte mândru, pentru că timp de 28 de ani au tot crescut. Au crescut. Iar eu le-am redus puțin. Iar acum le-am redus cu 50%, 60%, 70% împreună cu acești oameni. Dar nimeni nu vrea să scrie despre asta. Dar nu contează, pentru că oamenii au aflat. Noi aveam cele mai mari prețuri din lume, de departe. Uneori erau de 10 ori mai mari decât în alte țări”, a zis Donald Trump.

Diferențe foarte mari de preț

„Cumpărai un medicament, eu îi spun „pastila pentru slăbit”. Îl cumpărai în Londra cu, să zicem, 10 dolari pe pastilă. De fapt, ca să fiu mai exact: în Londra era 87 de dolari, iar în New York 1.300 de dolari.

Am spus: Cum este posibil așa ceva? Cum este posibil? 87 de dolari… Și, de fapt, un prieten de-al meu m-a sunat, un om foarte bogat, și mi-a spus că era pe acest tratament. Și, apropo, nu funcționa. Era extrem de de succes, dar și foarte anxios. Avea multe probleme. Nu o să-i spun numele. M-a rugat insistent să nu-l menționez, pentru că a devenit destul de cunoscut. Este un nume important. Dar este foarte inteligent, foarte bogat și foarte, foarte de succes.

Și mi-a spus: „Hei, domnule președinte, sunt la Londra și am cumpărat asta cu 87 de dolari. În New York plătesc 1.300 de dolari. Ce se întâmplă?”

I-am spus: „Așa stau lucrurile. Noi plătim cele mai mari prețuri din lume”. Și atunci mi-am dat seama cât de absurd este.

A verificat chiar el. A făcut un studiu amplu, pentru că nu-i venea să creadă. Produs în aceeași fabrică, același loc, totul identic, singura diferență era prețul. Iar acum avem cele mai mici prețuri. Suntem la același nivel. Cu alte cuvinte, oricare este cel mai mic preț din lume, acela este prețul pe care îl plătim și noi. Este o diferență uriașă. Așa că ei vor crește puțin, de exemplu, 87 va ajunge pe la 120, iar noi vom scădea de la 1.300 la 120.

Deci vom avea reduceri masive de prețuri. Și au început deja. Și cred că este unul dintre cele mai importante lucruri. Dar, din păcate, presa nu vrea să vorbească despre asta. Pentru că, dacă aș fi fost democrat, ar fi fost pe prima pagină peste tot. Dar… asta e. De aceea îmi place televiziunea live, de fapt. E grozav, pentru că nu se poate tăia nimic”, a zis Donald Trump.