Phoenix Media lansează un sistem inovator de alertare publică în parteneriat cu MAI și IGSU

Dio Boaca, general manager al Phoenix Media, a anunțat lansarea sistemului „Phoenix Media Public Safety Awareness”, o platformă digitală menită să crească nivelul de informare și reziliență al cetățenilor în fața situațiilor de risc.

Proiectul reprezintă o premieră în România și marchează o nouă etapă în colaborarea dintre mediul privat și autoritățile publice.

Alerte în timp real, direct pe panourile digitale

Sistemul permite afișarea în timp real a unor informații esențiale precum dispariția copiilor, persoane urmărite sau evadate, dar și alerte privind restricții rutiere sau evenimente cu impact asupra comunităților. Mesajele pot fi difuzate pe panourile digitale din rețeaua națională în mai puțin de un minut de la transmitere.

De asemenea, cetățenii vor putea primi avertizări legate de fenomene meteorologice periculoase, însoțite de recomandări preventive, contribuind astfel la reducerea riscurilor și la creșterea siguranței publice.

Acces permanent pentru autorități

Pentru implementarea proiectului, Phoenix Media a pus la dispoziția Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență o soluție tehnologică gratuită, care oferă acces direct, 24/7, la peste 170 de panouri publicitare digitale din întreaga țară.

Această infrastructură permite o comunicare rapidă și eficientă între autorități și populație, într-un mod modern și adaptat ritmului urban.

Rezultate concrete: milioane de cetățeni informați

Până în prezent, prin intermediul sistemului, au fost difuzate 16 alerte, dintre care 12 au vizat copii dispăruți. Mesajele au fost afișate de peste 2,4 milioane de ori, ajungând la mai mult de 9,4 milioane de cetățeni.

Potrivit datelor prezentate, toate cazurile de minori dispăruți promovate prin această rețea au fost soluționate cu succes, ceea ce confirmă eficiența sistemului.

Recunoaștere la nivel național

Proiectul face parte din strategia de responsabilitate socială a Phoenix Media și evidențiază angajamentul companiei pentru transparență și inovație în domeniul Digital Out Of Home (DOOH).

Parteneriatul cu Ministerul Afacerilor Interne a fost deja recunoscut la nivel național, fiind premiat în cadrul Gala Smart City Industry Awards pentru inovație în domeniul siguranței publice și sănătății.