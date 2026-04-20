Premierul Cehiei, în tensiune cu șeful Senatului. Refuză să-i pună la dispoziție un avion pentru o vizită în Taiwan: Vom duce o politică externă pragmatică

Guvernul ceh nu va pune la dispoziţie un avion guvernamental pentru deplasarea şefului Senatului în Taiwan, optând pentru o politică externă mai pragmatică, care să nu dăuneze relaţiilor de afaceri cu China, a afirmat luni prim-ministrul Andrej Babis, potrivit Reuters.

Republica Cehă, la fel ca marea majoritate a statelor, recunoaşte oficial doar Beijingul, nu şi Taipei, însă în ultimii ani s-a apropiat de Taiwan, o mare putere în industria semiconductorilor.

Guvernul lui Babis a încetat să mai sprijine Ucraina şi doreşte relaţii mai bune cu China şi cu alte ţări

Partidul ANO al lui Babis, un om de afaceri miliardar, a preluat puterea într-un guvern de coaliţie cu partide de dreapta şi extremă dreapta în decembrie şi a abandonat unele obiective politice ale cabinetului anterior de centru-dreapta. Guvernul lui Babis a încetat să mai folosească fonduri bugetare pentru sprijinirea Ucrainei, a respins participarea la un împrumut al Uniunii Europene pentru Kiev şi doreşte relaţii mai bune cu China şi cu alte ţări pentru comerţ şi investiţii.

Babis a anunţat duminică, pe reţelele sociale, că şeful Senatului, Milos Vystrcil, membru al Partidului Civic Democrat care a condus guvernul precedent, va fi în fruntea unei delegaţii de afaceri la Taipei în luna mai, însă va trebui să călătorească cu un avion de linie.

Premierul a criticat şi vizitele anterioare în Taiwan ale lui Vystrcil şi preşedintelui anterior al camerei legislative inferioare, spunând că au 'distrus afaceri'.

În postarea sa de duminică, Babis a anunţat că va întreprinde vizite în Azerbaidjan, Kazahstan şi Uzbekistan, notând că, 'pentru companiile noastre', politica ar trebui să fie 'să facă afaceri, nu (una) bazată pe valori, care nu a adus niciodată nimic, doar a dăunat companiilor noastre'.

'Vom duce o politică externă pragmatică', a adăugat premierul ceh, conform Agerpres.

