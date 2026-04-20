Premierul Cehiei, în tensiune cu șeful Senatului. Refuză să-i pună la dispoziție un avion pentru o vizită în Taiwan: Vom duce o politică externă pragmatică
Data publicării: 15:57 20 Apr 2026

Premierul Cehiei, în tensiune cu șeful Senatului. Refuză să-i pună la dispoziție un avion pentru o vizită în Taiwan: Vom duce o politică externă pragmatică
Autor: Tiberiu Vasile

andrej babis, premierul Cehiei Andrej Babis, premierul Cehiei. Foto: Agerpres

Guvernul ceh refuză să pună la dispoziție un avion pentru vizita șefului Senatului în Taiwan, în contextul noii politici externe promovate de premierul Andrej Babis.

Guvernul ceh nu va pune la dispoziţie un avion guvernamental pentru deplasarea şefului Senatului în Taiwan, optând pentru o politică externă mai pragmatică, care să nu dăuneze relaţiilor de afaceri cu China, a afirmat luni prim-ministrul Andrej Babis, potrivit Reuters.

Republica Cehă, la fel ca marea majoritate a statelor, recunoaşte oficial doar Beijingul, nu şi Taipei, însă în ultimii ani s-a apropiat de Taiwan, o mare putere în industria semiconductorilor.

Guvernul lui Babis a încetat să mai sprijine Ucraina şi doreşte relaţii mai bune cu China şi cu alte ţări 

Partidul ANO al lui Babis, un om de afaceri miliardar, a preluat puterea într-un guvern de coaliţie cu partide de dreapta şi extremă dreapta în decembrie şi a abandonat unele obiective politice ale cabinetului anterior de centru-dreapta. Guvernul lui Babis a încetat să mai folosească fonduri bugetare pentru sprijinirea Ucrainei, a respins participarea la un împrumut al Uniunii Europene pentru Kiev şi doreşte relaţii mai bune cu China şi cu alte ţări pentru comerţ şi investiţii.

Babis a anunţat duminică, pe reţelele sociale, că şeful Senatului, Milos Vystrcil, membru al Partidului Civic Democrat care a condus guvernul precedent, va fi în fruntea unei delegaţii de afaceri la Taipei în luna mai, însă va trebui să călătorească cu un avion de linie.

Premierul a criticat şi vizitele anterioare în Taiwan ale lui Vystrcil şi preşedintelui anterior al camerei legislative inferioare, spunând că au 'distrus afaceri'.

În postarea sa de duminică, Babis a anunţat că va întreprinde vizite în Azerbaidjan, Kazahstan şi Uzbekistan, notând că, 'pentru companiile noastre', politica ar trebui să fie 'să facă afaceri, nu (una) bazată pe valori, care nu a adus niciodată nimic, doar a dăunat companiilor noastre'.

'Vom duce o politică externă pragmatică', a adăugat premierul ceh, conform Agerpres. 

