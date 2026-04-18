Lumea scapă de sub control. Când se termină criza mondială? Avertisment dur despre noua ordine mondială

Nicu Ștefănuță atrage atenția asupra unei crize globale de leadership, în care statele occidentale au lăsat un gol pe scena internațională. Acest vid este ocupat rapid de puteri precum China, Rusia, Turcia sau India, în timp ce alte țări aleg să-și creeze alianțe bazate mai degrabă pe interese decât pe valori.

Europarlamentarul român a transmis o corespondență despre situația internațională de la Istanbul și despre deschiderea culoarului terestru al energiei.

„Când se termină criza mondială? Vă răspund de la Istanbul. Am participat ca Vice Președinte al Parlamentului European la marea reuniune de la Istanbul, la care au mers peste 120 de delegații din toată lumea.



1. Cu Ungaria simțeam că am câștigat o bătălie.



Dar de fapt, războiul pentru democrație și reguli e demult pierdut în lume.Lumea se vede altfel din Europa față de cum e de fapt. Majoritatea țărilor lumii pot spune din păcate că au devenit fie autoritare, fie au regimuri mixte, cu executiv foarte puternic și legislativ loial. Atunci când vă mai plângeți de nuanțe ce privesc Europa, amintiți-vă de asta: noi și alte câteva zeci de state ale lumii am rămas ultimii democrați…



2. Este criză mare de leadership în lume și intră alții în spațiile lăsate libere.



Majoritatea țărilor lumii, din Africa, din America Latină, din Asia văd că sistemul multilateral e lăsat de izbeliște. În atari condiții, ele fac una din două lucruri:



a. Se reorientează către cine e mai puternic din cei prezenti: China, Rusia, Turcia, India și alții.

b. Se construiesc noi alianțe. Există o dorință pentru coaliții bazate pe interes (și mai rar pe valori).

3. Multe tări ar vrea altceva, pentru că știu că legarea de China sau Rusia îi fac dependenți.



Dar nu au de unde să aleagă, pentru că lumea occidentală s-a retras de bunăvoie din joc și a lăsat terenul diplomației liber. Nu le plac chinezii, dar nimeni altcineva nu îi curtează. Nu le plac nici rușii, dar rușii joacă bine cartea arabă. Și atunci inamicul inamicului meu este prietenul meu. M-a șocat să văd un discurs plin de minciuni al Președintei Senatului Rusiei Matviyenko, un discurs plin de insinuări cu al treilea război mondial aplaudat de destul de multe delegații (câteva țări arabe, multe central asiatice, dar nu numai).

4. Africa spune ‘avem resurse și metale rare, dar vrem să le prelucrăm aici.

Vreți litiu? Haideți aici si facem baterii împreună. Țările lumii nu mai acceptă exploatare, nici export de materii prime, ci vor să aibă valoarea adăugată acasă.

5. Turcia se ridică într-un mare și important lider al noii lumi.

Președintele Erdogan a spus în discursul său că el poate să modereze pacea între Rusia și Ucraina. Dar, cel mai important! Turcia vrea să deschidă culoarul TRIPP pentru a relua transferul de energie dinspre Asia înspre Europa. Ca să curgă energia din Orientul Mijlociu pe cale rutieră, trebuie deschisă granița spre Armenia. Ca Uniune Europeană avem un interes masiv pentru acest coridor. Avem și un interes economic masiv, iar negocierile pentru un acord comercial cu Turcia sunt în plină desfășurare.

6. Multe și importante state vestice au comis o greșeală enormă:

Au lăsat spatiul internațional fără nicio luptă. Mai mult, sunt acuzate de state mai mici că ‘sistemul stabilit de învingătorii celui de-al doilea război mondial e mort. Și e îngropat pentru că chiar cei care l-au înființat îl încalcă’. Închei citatul.

7. Mai multe regiuni ale lumii sunt extrem de îngrijorate de moartea sistemului regulilor. De ce?

Pentru că atunci când ‘might is right’ (puterea face dreptul), rezultatul nu poate fi decât unul: nu ești la masă - ești în meniu.

8. Războaiele sunt ușor de început, dar greu de terminat.



Încheierea unui război este aproape imposibil de prezis. Războaiele neîncheiate bine se redeschid aproape întotdeauna. Va fi greu de spus când dar mai ales cum se va încheia Iran. Cum se va încheia Liban. Cum se va încheia Ucraina. Dar și multele conflicte mocnite sau deschise din Africa sau Asia. Mă aștept ca numărul războaielor să crească, nu să scadă.

9. Speranță?

Numai dacă ne pregătim temeinic de ce e mai rău. Numai dacă ne facem partea noastră de muncă. Numai dacă ne unim complet ca Europa și construim aliant solide în lume. Speranță extrem de condiționată de realități și de propria muncă, efort, sacrificiu”, a scris Nicu Ștefănuță, Vicepreședinte al Parlamentului European.

