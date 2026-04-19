Lukaşenko anunță când s-ar putea întâlni cu Donald Trump

Preşedintele belarus Alexander Lukaşenko a declarat că va fi gata să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump odată ce "un mare acord" între cele două ţări va fi pregătit, relatează Agerpres, citând Reuters.

"Suntem gata pentru un acord, dar trebuie pregătit într-un mod care reflectă interesele atât ale SUA, cât şi ale Belarus", a declarat Lukaşenko într-un interviu pentru canalul rusesc RT, din care au fost publicate extrase duminică.

Reamintim că Lukaşenko este un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi a susţinut invadarea Ucrainei de către Rusia, deşi nu a trimis trupe belaruse pentru a lupta în război.

În martie, trimisul lui Donald Trump John Coale a declarat că preşedintele belarus ar putea vizita în curând SUA, o călătorie care ar însemna o realizare pentru liderul autoritar veteran care timp de ani de zile a fost tratat ca un paria din cauza încălcării drepturilor omului în ţara sa şi a susţinerii lui Putin în război.

Lukaşenko a mai spus în interviul pentru RT că Minskul s-a adaptat la sancţiunile occidentale şi că orice acord potenţial cu Washingtonului ar trebui să meargă dincolo de ridicarea sancţiunilor.

"Avem mult mai multe lucruri de rezolvat, şi acesta este subiectul unui mare acord", a spus Lukașenko fără a specifica la ce chestiuni se referă. "Odată ce vom finaliza asta la un nivel mai redus, suntem gata să ne întâlnim cu Donald şi să semnăm acordul", a adăugat el.