DCNews Stiri Christina Aguilera, de nerecunoscut pe covorul roșu după ce a slăbit aproape 20 de kilograme / foto în articol
Data publicării: 19:14 19 Apr 2026

Christina Aguilera, de nerecunoscut pe covorul roșu după ce a slăbit aproape 20 de kilograme / foto în articol
Autor: Ioana Dinu

Christina Aguilera/ agerpres

Christina Aguilera a uimit pe toată lumea cu felul în care arată.

În anii 2000 era una dintre cele mai faimoase și bine plătite artiste din lume. Acum Christina Aguilera și-a făcut apariția la un eveniment, unde a surprins prin aspectul său.

În ultimii ani, artista din New York, care va împlini 46 de ani în decembrie, a slăbit aproximativ 20 de kilograme, potrivit Daily Mail.

Christina Aguilera

Christina Aguilera a participat la ceremonia de decernare a premiilor Breakthrough, desfășurată la Barker Hangar din Santa Monica, alături de partenerul ei, Matthew Rutler. Cântăreața cunoscută pentru hituri precum „Genie in a Bottle” a purtat cu această ocazie o rochie neagră, mulată, decoltată, cu efect de piele și inserții transparente, care i-a evidențiat noua siluetă.

Christina Aguilera

Christina Aguilera și Matthew Rutler sunt împreună din 2010 și sunt logodiți de peste un deceniu, după ce Rutler a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților, în 2014. Cei doi au împreună o fiică, Summer, în vârstă de 11 ani. Aguilera mai are un fiu de 18 ani, Max, din căsnicia cu fostul soț, Jordan Bratman. Artista și producătorul muzical s-au căsătorit în 2005, s-au separat în 2010 și au finalizat divorțul un an mai târziu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Cutremur în România, duminică seara
Publicat acum 30 minute
Horoscop săptămânal. Uranus intră în Gemeni! Daniela Simulescu, previziuni pentru 20-26 aprilie 2026
Publicat acum 59 minute
Mesajul lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, în ajunul votului PSD
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Ajutor militar România - Ucraina, controverse privind sistemul Patriot. „E ca și cum ai dat un Logan din 2015 și ai primit unul nou”
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Atestate luate pe bani și accidente pe șosele: Titi Aur avertizează asupra unui sistem scăpat de sub control
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 21 ore si 4 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 11 ore si 48 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 16 ore si 11 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Copiii familiei Velea au lansat Mamacita: Nu mă las până nu o fac a mea / Firea, reacție
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
