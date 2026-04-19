Christina Aguilera, de nerecunoscut pe covorul roșu după ce a slăbit aproape 20 de kilograme / foto în articol

În anii 2000 era una dintre cele mai faimoase și bine plătite artiste din lume. Acum Christina Aguilera și-a făcut apariția la un eveniment, unde a surprins prin aspectul său.

În ultimii ani, artista din New York, care va împlini 46 de ani în decembrie, a slăbit aproximativ 20 de kilograme, potrivit Daily Mail.

Christina Aguilera a participat la ceremonia de decernare a premiilor Breakthrough, desfășurată la Barker Hangar din Santa Monica, alături de partenerul ei, Matthew Rutler. Cântăreața cunoscută pentru hituri precum „Genie in a Bottle” a purtat cu această ocazie o rochie neagră, mulată, decoltată, cu efect de piele și inserții transparente, care i-a evidențiat noua siluetă.

Christina Aguilera și Matthew Rutler sunt împreună din 2010 și sunt logodiți de peste un deceniu, după ce Rutler a cerut-o în căsătorie de Ziua Îndrăgostiților, în 2014. Cei doi au împreună o fiică, Summer, în vârstă de 11 ani. Aguilera mai are un fiu de 18 ani, Max, din căsnicia cu fostul soț, Jordan Bratman. Artista și producătorul muzical s-au căsătorit în 2005, s-au separat în 2010 și au finalizat divorțul un an mai târziu.