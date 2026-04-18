Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, incendiată / video
Data publicării: 16:11 18 Apr 2026

Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, incendiată / video
Autor: Ioan-Radu Gava

mircea dinescu _INQUAM_Photos_Bogdan_Buda INQUAM_Photos_Bogdan_Buda / Mircea Dinescu

Casa scriitorului Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată.

Casa de lemn a lui Mircea Dinescu din localitatea doljeană Cetate a fost incendiată, duminică, prejudiciul ridicându-se la 100.000 de euro. Autorul faptei este căutat.

„La data de 17 aprilie, poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 1 spre 0 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro“ au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

A fost deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere şi fac cercetări pentru identificarea şi prinderea autorului. Locuinţa lui Mircea Dinescu a fost distrusă în totalitate. 

