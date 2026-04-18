DCNews Stiri Planul Ursulei von der Leyen pentru a-i face pe europeni să nu mai consume mult combustibil
Data publicării: 20:16 18 Apr 2026

Planul Ursulei von der Leyen pentru a-i face pe europeni să nu mai consume mult combustibil
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Bruxelles-ul speră că obiceiurile de conducere mai inteligente vor economisi benzină și motorină, pe măsură ce criza energetică din Golf se prelungește.

Comisia Europeană are o nouă idee pentru a face față unei crize energetice iminente: Să-i învățăm pe europeni cum să conducă într-un mod eficient din punct de vedere energetic. Propunerea face parte dintr-o serie de idei noi pentru economisirea energiei - de la ordine obligatorii de lucru de acasă la subvenții pentru transportul public - în timp ce UE se pregătește pentru agravarea consecințelor războiului din Golful Persic, scrie Politico.

Într-un proiect al viitorului său pachet energetic de urgență, obținut de Politică, Comisia prezintă o gamă largă de măsuri menite să reducă consumul - formulate ca cea mai rapidă și mai ieftină modalitate de a reduce dependența de combustibilii importați.

„Europa nu își poate permite să rămână expusă la șocuri energetice din ce în ce mai frecvente”, se arată în document.

În centrul propunerii se află recomandări practice pentru a viza obiceiurile zilnice. Acestea includ propunerea de „creștere a gradului de conștientizare și de oferire de cursuri de formare privind condusul ecologic” pentru a reduce consumul de combustibil, alături de zile fără mașini în orașe, extinderea pistelor de biciclete, promovarea bicicletelor cargo pentru livrări și obligarea companiilor să limiteze călătoriile aeriene pentru muncă.

De asemenea, guvernele sunt încurajate să promoveze cel puțin o zi de telemuncă pe săptămână, să reducă tarifele de transport public sau să le facă gratuite pentru unii utilizatori și să îndepărteze oamenii de utilizarea mașinilor private.

Alte propuneri includ încurajarea navelor de marfă să încetinească viteza - așa-numita „navigație lentă” - pentru a economisi combustibil, iar clădirile publice și comerciale să scadă temperaturile sau să ajusteze setările de aer condiționat.

Acest impuls vine în contextul în care conflictul din Golful Persic continuă să blocheze 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate, ceea ce duce la creșterea prețurilor și la riscul de penurie de combustibil pentru avioane, motorină și benzină.

Ursula von der Leyen: Impact enorm asupra economiei noastre

UE a cheltuit peste 330 de miliarde de euro pentru importurile de energie în 2025 și încă 22 de miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili de la începutul războiului din Iran, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Acest lucru demonstrează impactul enorm pe care îl are această criză asupra economiei noastre”, a spus ea, avertizând că perturbările legate de Strâmtoarea Hormuz ar putea persista chiar dacă ostilitățile se diminuează.

În timp ce oficialii UE au subliniat că nu există o penurie imediată de aprovizionare, Bruxelles-ul se așteaptă ca volatilitatea prețurilor să continue să afecteze consumatorii și întreprinderile, ceea ce face ca reducerea cererii să fie o prioritate urgentă.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, îi îndemnase deja pe europeni să lucreze de acasă și să reducă călătoriile la sfârșitul lunii martie, avertizând asupra unei „situații foarte grave” fără un final clar. Pe 20 martie, Agenția Internațională pentru Energie a prezentat o listă similară de acțiuni axate pe cerere.

Pe lângă apelurile de a consuma mai puțin, proiectul Comisiei pune accentul și pe protejarea consumatorilor cu vouchere energetice, ajutoare pentru venit și interdicții temporare privind deconectările de la curent, precum și reduceri de impozite la electricitate și tehnologii curate.

De asemenea, acesta prezintă o serie de intervenții structurale mai ample pentru stabilizarea pieței, inclusiv o coordonare mai strânsă privind stocarea gazelor naturale în UE și eliberarea stocurilor de petrol, precum și o implementare mai rapidă a energiei curate la nivel intern, cum ar fi cea geotermală și hidrogenul regenerabil.

uniunea europeana
criza carburantilor
comisia europeana
combustibil
