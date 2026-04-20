Data publicării: 14:30 20 Apr 2026

OMV cumpără țiței din rezerva de urgență, anunță Austria
Autor: Irina Constantin

carburant pompa combustibil Carburant. Sursa foto: Agerpres

OMV a cumpărat petrol din rezerva de urgență, anunță Austria.

Grupul energetic OMV a achiziţionat 56.000 tone metrice de ţiţei din rezerva de urgenţă obligatorie, pentru a stabiliza piaţa, a anunţat luni Ministerul Economiei din Austria, transmite Reuters.

La mijlocul lunii martie, Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) a decis să elibereze aproximativ 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale pentru a atenua creşterea preţurilor declanşată de războiul din Orientul Mijlociu. Aceasta a fost a şasea eliberare de petrol din rezervele strategice şi, totodată, cea mai mare operaţiune de acest tip realizată vreodată în istoria instituţiei, citează Agerpres. 

Prețul țițeiului Brent a ajuns la 95 de dolari astăzi pe baril. Este o creștere de 5%, după ce tensiunile geopolitice au reapărut în Orientul Mijlociu. 

Creșterea a urmat remarcilor președintelui Donald Trump, care a afirmat că Marina SUA a tras asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian și a confiscat-o în Golful Oman, după ce acesta a ignorat ordinele de a se opri în timp ce ieșea din Hormuz. Teheranul a vizat, de asemenea, nave și a reluat controlul asupra Strâmtorii Hormuz, argumentând că blocada SUA asupra navelor legate de Iran a încălcat acordul de încetare a focului. 

