Explozie la o fabrică de petarde și artificii din India. Cel puțin 20 de morți / video

O explozie produsă într-o fabrică de petarde în Tamil Nadu din sudul Indiei a provocat cel puţin 20 de morţi şi şase răniţi duminică, a anunţat poliţia.

Echipele de intervenţie încă se aflau în cursul serii la faţa locului, dar deocamdată cauzele tragediei nu sunt cunoscute, a precizat şeful poliţiei locale pentru AFP.

Prim-ministrul Narendra Modi a transmis, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, "condoleanţe celor care şi-au pierdut apropiaţii".

Focurile de artificii sunt foarte populare în India, în special în timpul festivalului hindus Diwali şi la nunţi.

Exploziile sunt frecvente în fabricile şi atelierele de producţie de petarde din ţară, adesea din cauza nerespectării regulilor de siguranţă şi a aplicării laxiste a reglementărilor.

Luna trecută, o explozie într-o fabrică de petarde din vestul Indiei a făcut 17 morţi.