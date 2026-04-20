Momente de groază pentru zece tineri blocați cu capul în jos într-un carusel din Parcul Dragalina, Caransebeș / Video

Zece tineri au ajuns la spitalul din Caransebeș în noaptea de duminică spre luni, după ce au rămas blocați într-un carusel din Parcul Dragalina.
Poliția din Caransebeș a deschis o anchetă, în urma unui incident grav petrecut în noaptea de duminică spre luni în Parcul Dragalina. Zece tineri au rămas blocați, cu capul în jos într-un carusel.
Caruselul avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 20 de ani. La un moment dat, unul dintre braţe a rămas blocat pentru aproape 40 de minute, la o distanţă de aproape patru - cinci metri de sol, în poziţia răsucit cu capul spre sol, fără să mai răspundă comenzilor.
Cele 14 persoane care erau blocate în carusel au fost coborâte la sol de către pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.
Zece tineri au fost preluaţi de echipajele Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi transportaţi la spital, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, fără să rămână internaţi.
Administratorul societăţii, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Ilfov, a fost condus la sediul poliţiei pentru cercetări.
"În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, iar caruselul fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor", notează IPJ Caraş-Severin.
De asemenea, au fost informaţi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin.
Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili exactitate toate cauzele şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, arată sursa citată
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci