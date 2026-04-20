Momente de groază pentru zece tineri blocați cu capul în jos într-un carusel din Parcul Dragalina, Caransebeș / Video

Poliția din Caransebeș a deschis o anchetă, în urma unui incident grav petrecut în noaptea de duminică spre luni în Parcul Dragalina. Zece tineri au rămas blocați, cu capul în jos într-un carusel.

Caruselul avea 18 locuri, dintre care 14 ocupate cu tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 20 de ani. La un moment dat, unul dintre braţe a rămas blocat pentru aproape 40 de minute, la o distanţă de aproape patru - cinci metri de sol, în poziţia răsucit cu capul spre sol, fără să mai răspundă comenzilor.

Tinerii au fost coborâți din carusel de către pompierii din Caraș-Severin

Cele 14 persoane care erau blocate în carusel au fost coborâte la sol de către pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

Zece tineri au fost preluaţi de echipajele Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi transportaţi la spital, unde li s-au acordat îngrijiri medicale, fără să rămână internaţi.

Dosar penal pe numele administratorului. Caruselul închis

Administratorul societăţii, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Ilfov, a fost condus la sediul poliţiei pentru cercetări.

"În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, iar caruselul fost indisponibilizat până la finalul cercetărilor", notează IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, au fost informaţi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili exactitate toate cauzele şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, arată sursa citată