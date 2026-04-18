Cine este Adrian Șaguna, unul dintre artiștii din spatele „Solo Tu”, alături de Costi Ioniță și Benzol. Melodia care cucerește România și e virală pe rețelele sociale

Melodia despre care a vorbit toată România în această primăvară este semnată de Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol și a devenit un fenomen național în mediul online. Părți din „Solo Tu” au apărut în zeci de mii de videoclipuri, au fost replicate pe TikTok și au generat un val de conținut care a dus single-ul mult dincolo de circuitul clasic de promovare.

Piesa „Solo Tu” este inspirată din celebra manea „Nopți și zile”, unul dintre hiturile semnate de Costi Ioniță și Adrian Minune

Dacă pe Costi Ioniță îl știe toată România, poate v-ați întrebat cine este Adrian Șaguna

Cine este Adrian Șaguna? Pe scurt, un băiat care a plecat din Buzău și astăzi este pe cele mai mari scene ale lumii. Adrian Șaguna este unul dintre cei mai talentați artiști din România. A iubit muzica de când se știe. La doar 21 de ani a reuşit să devină unul dintre cei mai buni DJ.

Cum de a rezistat atâția ani într-o industrie care astăzi se luptă cu inteligența artificială? Pentru că Adrian Șaguna are suflet și transmite emoție. Iar pasiunea l-a ajutat mereu să urce din ce în ce mai sus.

„Pasiunea. Pasiunea a învins. Au fost momente când am vrut să renunț, spun sincer, dar am găsit resurse și energie să merg mai departe”, mi-a spus într-un interviu.

Care au fost resursele astea?

„Publicul. Publicul. Este lucrul cel mai măreț să-i vezi în fața ta, cum se distrează și te apreciază”, mi-a mai zis.

Ce înseamnă să fii DJ?

„Este o muncă grea, titanică. Și asta implică foarte multe ore de ascultat muzică. Foarte mult. Și trebuie, în primul rând, să-ți găsești o identitate. Să știi cui te adresezi. Și atunci, când îți găsești identitatea și te identifici cu un gen muzical, îți este oarecum mai ușor să începi, să mergi pe un drum. Dar este foarte mult de muncă și cred că cel mai mult suferă sănătatea. Și, ți-o spun, au fost destule cazuri când am avut probleme de sănătate din pricina oboselii și a evenimentelor zile la rând, unul după altul. Și, efectiv, cedezi”, a mai zis Adrian Șaguna.

Piesa „Solo Tu” este, pentru Adrian, mai ales despre Sorin. Sorin Șaguna

Sorin Șaguna a fost un actor grăbit, mult prea grăbit. Era fratele geamăn al lui Adrian. E greu de scris la trecut despre el. Locul lui era pe marile teatre ale lumii. Era suficient să-l asculți pentru a-ți da seama de asta. Avea atâtea de spus. Parcă știa că rolul îi va fi prea scurt aici și a ars puternic până la 25 de ani. N-a fost om să nu-l iubească. Radu Beligan, Marius Manole și Florin Zamfirescu știu asta foarte bine.

„Tot ce am vrut a fost să facem ceva care să aline „nopțile și zilele” vieții. Ai nevoie de noapte ca să existe zi. Și de zi ca să existe noapte. Pentru mine însă, versul „Nopți și zile mă gândesc la tine” a avut mereu alt sens. Despre fratele meu geamăn, Sorin Șaguna. „Solo Tu” nu este despre tine sau despre mine. Este despre voi”, spunea Adrian despre piesa „Solo Tu”.

Adrian Șaguna îmi spunea despre Sorin:

„Eu cred că e tot aici. Prin ce a lăsat pe pământ - trei cărți de poezie și zeci de piese de teatru, TV și radiofonice - a rămas. Și mă bucur să descopăr oameni care mă caută, îmi scriu că vor să-i cumpere cărțile și îi cinstesc memoria prin share-uri pe Facebook și așa mai departe. E dureros. Da, e greu. E o experiență, e o luptă”.

Când îi este dor cel mai tare de el?

„Mereu. Mereu. Nu există… Într-adevăr, mă rog, sunt zile precum 9 iulie și ziua lui de naștere, dar trebuie să învățăm să trăim cu pierderi și, până la urmă, cu amintiri, că asta rămâne din noi: amintiri și ce lăsăm pe pământ”, a mai zis Adrian Șaguna.

Ce a înțeles după plecarea lui?

„Cât de fragili suntem. Și am reușit să-mi mai îndrept din superficialitatea cu care priveam lucrurile”, spunea Adrian.

Ce le spune astăzi celor care întreabă cine a fost Sorin Șaguna?

„Eu le spun că a fost un actor grăbit. O citez pe regretata Laura Stoica. A fost un om plin de energie și un vizionar. Au spus-o foarte mulți, inclusiv Radu Beligan. A fost un vizionar și un om care a dat, pentru vârsta lui, foarte mult și, cu siguranță, ar mai fi dat de trei ori mai mult. La 25 de ani să pleci nu e ok. Dar a făcut lucruri bune pentru România și asta mă face să fiu foarte mândru. Și mă oprește lumea… Am fost la o lansare de pictură, la un vernisaj, și m-a recunoscut cineva de acolo. Mi-a strâns mâna pentru că mi-a spus că l-a cunoscut pe Sorin. Mă bucur că lumea îl mai pomenește și nu-l uită”, a mai zis Adrian Șaguna.