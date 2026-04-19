DCNews Stiri Cutremur în România, duminică seara
Data publicării: 20:35 19 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur slab, de magnitudine 3,3, s-a produs duminică în judeţul Buzău.

Un cutremur slab, de magnitudine 3,3, s-a produs duminică seara, la ora 19:46, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 65 km sud de Buzău, 57 km est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Braşov şi 88 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. 

