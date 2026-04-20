DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 52: Pakistanul pregătește discuții SUA-Iran/ Condițiile în care Iranul acceptă să participe
Data actualizării: 08:41 20 Apr 2026 | Data publicării: 08:38 20 Apr 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 52: Pakistanul pregătește discuții SUA-Iran/ Condițiile în care Iranul acceptă să participe
Autor: Iulia Horovei

orient iran liban razboi Rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres

Urmăriți în cadrul acestui articol, în format LIVE TEXT, cele mai importante evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu.

UPDATE: Armata americană postează un videoclip cu operațiunea de urcare la bordul navei Touska

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a postat un videoclip cu pușcașii marini urcând la bordul navei cu pavilion iranian Touska în Golful Oman.

Postarea de pe X îi arată pe pușcașii marini zburând de pe nava de asalt amfibie USS Tripoli cu elicopterul, apoi coborând cu frânghii pe nava container.

Cele mai recente evenimente din conflictul din Orientul Mijlociu

  • Pakistanul întărește securitatea în capitala Islamabad, în așteptarea unor posibile discuții SUA-Iran, dar o sursă iraniană spune că Teheranul nu va participa.
  • Ebrahim Azizi, șeful Comitetului Național de Securitate al Parlamentului Iranului, declară  că participarea Teheranului la discuții depinde dacă SUA vor da un „semnal pozitiv”, potrivit Al Jazeera.
  • Datele de la firma de analiză maritimă Kpler arată că peste 20 de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, când Iranul a deschis pentru scurt timp calea navigabilă.

