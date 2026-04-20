Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 52: Pakistanul pregătește discuții SUA-Iran/ Condițiile în care Iranul acceptă să participe

UPDATE: Armata americană postează un videoclip cu operațiunea de urcare la bordul navei Touska

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a postat un videoclip cu pușcașii marini urcând la bordul navei cu pavilion iranian Touska în Golful Oman.

Postarea de pe X îi arată pe pușcașii marini zburând de pe nava de asalt amfibie USS Tripoli cu elicopterul, apoi coborând cu frânghii pe nava container.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Cele mai recente evenimente din conflictul din Orientul Mijlociu