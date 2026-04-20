€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Stiri SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman. Teheranul amenință că va răspunde
Data publicării: 08:47 20 Apr 2026

SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman. Teheranul amenință că va răspunde
Autor: Tiberiu Vasile

Vas cargo. Foto: Freepik.com

SUA au preluat controlul unei nave iraniene în Golful Oman, iar Teheranul acuză un act de „piraterie” și anunță un răspuns iminent.

Comandamentul militar iranian „Hazrat Khatam al-Anbiya” a confirmat că o navă comercială sub pavilion iranian a fost preluată de forțele americane în Golful Oman. Informația a fost transmisă prin agenția Tasnim și preluată ulterior de Al Jazeera.

Potrivit autorităților de la Teheran, intervenția ar fi încălcat acordurile existente și ar reprezenta un act grav. Oficialii iranieni susțin că militarii americani ar fi deschis focul asupra navei, ar fi blocat sistemele de navigație și, ulterior, ar fi urcat la bord pentru a prelua controlul.

Iranul acuză direct Washingtonul de „acte de piraterie maritimă”, calificând acțiunea drept o escaladare periculoasă într-o zonă deja sensibilă din punct de vedere strategic.

Reacția Iranului

Tensiunea a crescut rapid după declarațiile oficialilor iranieni. Mesajul transmis de conducerea militară este clar și fără echivoc: „Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”.

Acest tip de retorică indică posibilitatea unor măsuri de retaliere, într-un context în care războiul dintre SUA și Iran se desfășoară de peste 50 de zile, iar incidentele din regiune au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.

Versiunea Washingtonului despre incident

De partea cealaltă, președintele american Donald Trump a confirmat intervenția. Acesta a declarat că pușcașii marini americani au interceptat nava cargo iraniană în Golful Oman și au preluat „custodia deplină” a acesteia.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre motivele exacte ale operațiunii sau despre încărcătura navei, însă declarația confirmă acțiunea directă a forțelor americane în zonă.

Incidentul adaugă un nou punct de presiune într-o regiune deja marcată de conflicte și rivalități geopolitice. Rămâne de văzut dacă situația va escalada sau dacă vor exista încercări de detensionare pe cale diplomatică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
iran
conflict iran
razboi
golf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
