DCNews Stiri Noi obligații fiscale la cumpărarea de bunuri. Fără certificat, tranzacția este nulă
Data publicării: 17:05 20 Apr 2026

Noi obligații fiscale la cumpărarea de bunuri. Fără certificat, tranzacția este nulă
Autor: Ioana Dinu

imagine cu bani, lei romanesti Bani. Sursa foto: Freepik

Modificările recente aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală introduc reguli mai stricte pentru românii care cumpără bunuri precum locuințe, terenuri sau mijloace de transport.

Potrivit noilor prevederi, cumpărătorii sunt obligați să prezinte un certificat de atestare fiscală care confirmă că și-au achitat toate obligațiile către bugetul local. Documentul trebuie emis de autoritatea locală în a cărei rază teritorială persoana are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Tranzacții invalidate dacă regula nu este respectată


Legea stabilește clar că orice act de vânzare-cumpărare încheiat fără acest certificat este nul de drept. Cu alte cuvinte, tranzacția nu va produce efecte juridice, chiar dacă a fost semnată de părți.

Ce înseamnă pentru cumpărători


Trebuie să-și verifice și să-și achite toate taxele locale înainte de tranzacție, să obțină certificatul fiscal în timp util. Oamenii riscă anularea contractului dacă nu respectă procedura.

certificat fiscal
taxe
impozite
