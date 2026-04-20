Noi obligații fiscale la cumpărarea de bunuri. Fără certificat, tranzacția este nulă

Potrivit noilor prevederi, cumpărătorii sunt obligați să prezinte un certificat de atestare fiscală care confirmă că și-au achitat toate obligațiile către bugetul local. Documentul trebuie emis de autoritatea locală în a cărei rază teritorială persoana are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Tranzacții invalidate dacă regula nu este respectată



Legea stabilește clar că orice act de vânzare-cumpărare încheiat fără acest certificat este nul de drept. Cu alte cuvinte, tranzacția nu va produce efecte juridice, chiar dacă a fost semnată de părți.

Ce înseamnă pentru cumpărători



Trebuie să-și verifice și să-și achite toate taxele locale înainte de tranzacție, să obțină certificatul fiscal în timp util. Oamenii riscă anularea contractului dacă nu respectă procedura.