Marina americană a preluat controlul asupra unui cargou iranian

Marina militară americană a deschis focul asupra unei nave cargo iraniene care încerca să forţeze blocada porturilor iraniene impusă de Statele Unite şi a preluat controlul asupra acesteia, a afirmat duminică preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social, notează AFP și Agerpres.

Nava cargo Touska, sub pavilion iranian, "a încercat să forţeze blocada noastră maritimă şi a plătit preţul", a scris preşedintele american.

Un distrugător american a interceptat nava de marfă "în Golful Oman şi i-a ordonat să se oprească", dar când echipajul a refuzat să se supună, nava de război a imobilizat-o deschizând focul asupra sălii motoarelor, iar "puşcaşii marini americani au acum controlul asupra navei", a mai scris Donald Trump.

