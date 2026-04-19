€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Stiri Marina americană a preluat controlul asupra unui cargou iranian
Data actualizării: 23:33 19 Apr 2026 | Data publicării: 23:22 19 Apr 2026

Marina americană a preluat controlul asupra unui cargou iranian
Autor: Ioan-Radu Gava

nava petrolier Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, anunță că Marina SUA a preluat controlul asupra unui cargou iranian.

Marina militară americană a deschis focul asupra unei nave cargo iraniene care încerca să forţeze blocada porturilor iraniene impusă de Statele Unite şi a preluat controlul asupra acesteia, a afirmat duminică preşedintele Donald Trump pe reţeaua sa, Truth Social, notează AFP și Agerpres.

Nava cargo Touska, sub pavilion iranian, "a încercat să forţeze blocada noastră maritimă şi a plătit preţul", a scris preşedintele american.

Un distrugător american a interceptat nava de marfă "în Golful Oman şi i-a ordonat să se oprească", dar când echipajul a refuzat să se supună, nava de război a imobilizat-o deschizând focul asupra sălii motoarelor, iar "puşcaşii marini americani au acum controlul asupra navei", a mai scris Donald Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
iran
razboi
război Orientul Mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close