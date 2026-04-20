Moaștele Sfântului Gheorghe, aduse pentru prima dată în România. Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Aflate pentru prima dată în România, sfintele moaşte se vor afla la mănăstirea din Teleorman de miercuri până pe 28 aprilie, informează, luni, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Programul evenimentelor religioase

Potrivit programului evenimentului, miercuri, de la ora 08:30 vor avea sfinţirea şi inaugurarea Bibliotecii "Magdala" a Mănăstirii Pantocrator, urmată de deschiderea oficială a simpozionului naţional cu tema "Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creştine".

În jurul orei 11:00, va sosi în România delegaţia ce va aduce racla cu cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit pe 23 aprilie. În jurul orei 14:30, racla va ajunge la Mănăstirea Pantocrator, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, şi a părintelui arhimandrit Alexios, stareţul Mănăstirii Xenofont.

Sfintele moaşte vor fi apoi aşezate spre închinare în biserica cea mare a mănăstirii, iar în noaptea de miercuri spre joi se va oficia slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Slujba va fi oficiată de PS Nectarie, Episcopul Irlandei şi Islandei. Joi se va săvârşi începând cu ora 08:00 acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar de la ora 09:00 Sfânta Liturghie.

Semnificația aducerii moaștelor

Mănăstirea Pantocrator a ales să aducă moaştele acestui sfânt în pelerinaj, deoarece sărbătoarea lui cade în preajma Duminicii Mironosiţelor, a treia după Paşti, când lăcaşul o cinsteşte pe Sfânta Maria Magdalena, a evidenţiat vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, arhimandritul Serafim Baciu.

Părintele a amintit că pelerinajul din Duminica Mironosiţelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiţie de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga ţară, veniţi să se închine atât la moaştele din patrimoniul sfântului aşezământ, cât şi la moaşte aduse din toată lumea creştină.

"Acest moment al aducerii moaştelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toţi cei care îl au ca ocrotitor. (...) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie şi astăzi. Şi astăzi avem nevoie de credinţă şi demnitate. Este un model peren", a spus clericul, citat de basilica.ro.

Mănăstirea athonită Xenofont al cărei stareţ este arhimandritul Alexios este pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Anul trecut, Mănăstirea Pantocrator a adus în România moaştele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar bazilica veneţiană în care sunt păstrate.

Viața și martiriul Sfântului Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, fiu de mucenic (tatăl său a fost omorât pentru Hristos), a trăit în timpul împăratului Diocleţian (284 - 305), mai întâi în Capadocia şi apoi în Palestina. Aici s-a mutat împreună cu mama sa, care avea multă avere în Cezareea Palestinei.

S-a înrolat în armata romană şi a ajuns la demnitatea de comandant.

În anul 303, Diocleţian a emis un edict de persecuţie a creştinilor, care a declanşat un imens val de arestări şi torturi. Au urmat alte trei edicte de persecuţie în următorii doi ani, 303 - 305.

Sfântul Gheorghe fiind în preajma împăratului şi văzând atâta pornire împotriva creştinilor s-a hotărât să mărturisească credinţa sa în Hristos Dumnezeu, gândind că aceasta este vremea potrivită mântuirii sale. Şi-a vândut aurul, argintul şi hainele le-a împărţit săracilor; celelalte averi pe care le avea în Palestina a hotărât să le împartă, iar pe robi să-i elibereze.

Şi, lepădând toată frica omenească, Sfântul Gheorghe a stat în mijlocul adunării, vorbind împotriva hotărârilor celor fărădelege şi judecăţilor nedrepte împotriva creştinilor şi mărturisind că Hristos este Unul Dumnezeu.

Sfântul Gheorghe i-a îndemnat pe cei care erau de faţă, împreună cu Diocleţian, ca ori singuri să cunoască adevărul şi să înveţe dreapta credinţă, ori pe cei ce ţin de adevăr şi de dreapta credinţă să nu-i tulbure cu nebunia lor.

"Până când, o, împărate şi voi domni şi sfetnici, care, fiind rânduiţi pentru îndreptarea legilor bune şi a judecăţilor celor drepte, porniţi mânia voastră asupra creştinilor şi înmulţiţi nebunia voastră, întărind hotărârile cele fărădelege şi judecăţile cele nedrepte, dându-le asupra oamenilor nevinovaţi, care n-au făcut nimănui strâmbătate? Pentru ce îi prigoniţi şi chinuiţi pe creştini prin a voastră păgânătate silind pe aceia, care au învăţat a ţine bine sfânta credinţă? Pentru că idolii voştri nu sunt dumnezei. Deci, nu vă amăgiţi cu minciunile, căci Hristos este Unul Dumnezeu şi Acela Unul, întru slava lui Dumnezeu Tatăl; toate s-au făcut prin El şi cu Duhul Lui Cel Sfânt toate s-au alcătuit. Ori singuri să cunoaşteţi adevărul şi să învăţaţi dreapta credinţă, ori pe cei ce ţin de adevăr şi de dreapta credinţă, nu-i tulburaţi cu nebunia voastră!". (Vieţile Sfinţilor)

Împăratul a fost atât de uimit de curajul tânărului comandant, încât nu a putut să vorbească, i-a făcut semn unuia dintre apropiaţii săi să-i răspundă.

Acesta, chemându-l mai aproape pe mărturisitor, l-a întrebat cine l-a îndemnat să vorbească cu atâta îndrăzneală. Răspunsul Sfântului Gheorghe a fost "Adevărul!", i s-a pus atunci întrebarea: "Care este adevărul acela?", iar Sfântul Gheorghe a spus: "Adevărul este Însuşi Hristos, Cel prigonit de voi". (Vieţile Sfinţilor)

Sfântul Gheorghe a fost arestat şi supus torturilor pe care le-a îndurat ridicând permanent rugăciuni la Hristos Dumnezeul său, care îi vindeca cumplitele răni, făcându-l desăvârşit sănătos, spre mirarea şi îngrozirea celor care zile în şir au asistat la chinurile sale. I s-a dat să bea şi o otravă cumplită, care nu l-a vătămat în niciun fel.

Răbdarea şi puterea rugăciunii cu care s-au săvârşit atâtea fapte minunate în timpul chinurilor sale, chiar şi învierea unui mort, au făcut ca unii dintre cei prezenţi să mărturisească şi ei credinţa Sfântului Gheorghe, primind astfel moarte mucenicească.

Însăşi împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian, s-a convertit la creştinism şi are zi de pomenire în calendarul creştin ortodox la 21 aprilie.

În urma acestei mărturisiri făcută de soţia sa, Diocleţian a poruncit să li se taie capetele, atât sfântului, cât şi împărătesei Alexandra. Pe drum, împărăteasa, fiind foarte slăbită, şi-a dat duhul, iar Sfântul Gheorghe şi-a plecat capul sub sabie în ziua de 23 aprilie 303. ("Vieţile Sfinţilor")

Mănăstirea Pantocrator – istoric și dezvoltare

Situată în localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, în judeţul Teleorman, Mănăstirea Pantocrator este închinată Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena, Sfântului Ioan Teologul şi Sfintelor Femei Mironosiţe. Lăcaşul de cult a fost ridicat pe ruinele unui fost spital din Primul Război Mondial, devenit spital comunal şi apoi abandonat zeci de ani.

Construirea bisericii, a chiliilor şi altarului de vară nu ar fi fost posibile fără iniţiativa a doi tineri teologi, părinţii arhimandriţi Sebastian Serdaru şi Serafim Baciu, care au decis să devină monahi, pentru a-şi dedica în totalitate viaţa lui Dumnezeu.

În 2012 a început construcţia paraclisului dedicat Sfintei Maria Magdalena, cu propriile economii ale celor doi monahi şi din donaţii strânse de la credincioşi, reuşindu-se ridicarea lăcaşului într-un timp record. Paraclisul a fost sfinţit în anul 2014, în Duminica Mironosiţelor, sala de mese, bucătăria şi altarul de vară închinat Schimbării la Faţă a Domnului fiind sfinţite în anul 2015.

Cu ajutorul Episcopului Alexandriei şi Teleormanului, Galaction, cei doi părinţi au reuşit să aducă de la Roma la Drăgăneşti-Vlaşca o mică parte din moaştele Sfintei Maria Magdalena, pe care le-au depus spre venerare într-o raclă frumos cizelată cu scene din viaţa sfintei.

Micul paraclis al Sfintei Maria Magdalena din curtea Mănăstirii Pantocrator devenind cu timpul neîncăpător pentru miile de pelerini veniţi la evenimentele organizate aici, s-a luat decizia ridicării unui lăcaş mai mare, Biserica Nouă. Începute în anul 2015, lucrările de pictură în tehnica fresco au fost finalizate în 2019.