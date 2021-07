Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, internat în spital pentru că SUGHIȚĂ de mai bine de 10 zile

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost spitalizat în noaptea de marţi spre miercuri din cauza unei crize persistente de sughiţ care durează de mai bine de zece zile, a anunţat serviciul său de comunicare, relatează Agerpres, citând AFP.



"Urmând recomandările echipei sale medicale, el a fost internat la spitalul Forţelor armate pentru a fi supus unor controale pentru identificarea cauzelor sughiţului.", a explicat Preşedinţia braziliană într-un comunicat. "Este bine, are o stare bună" şi "va rămâne sub observaţie între 24 şi 48 de ore, nu neapărat în spital.", se precizează în comunicat.



Jair Bolsonaro: Am sughiţuri 24 de ore pe zi





Jair Bolsonaro, în vârstă de 66 de ani, a evocat această problemă de peste o săptămână, după o operaţie pentru instalarea unui implant dentar.



"Am sughiţuri de cinci zile. Am mai trecut prin asta, poate din cauza medicamentelor pe care le iau, am sughiţuri 24 de ore pe zi", a dezvăluit el joia trecută, cu prilejul transmisiunii sale săptămânale pe Facebook.



De la venirea sa la preşedinţie în 2019, Bolsonaro a suferit mai multe operaţii la abdomen din cauza sechelelor unui atentat cu armă albă căruia i-a căzut victimă în septembrie 2018, în timpul campaniei electorale. În iulie 2020, el a fost atins de COVID-19, dar nu a avut decât simptome uşoare şi nu a necesitat spitalizare.

Cum scapi de sughiț. Șapte metode

Sughițul apare din cauza unei perturbări la nivelul căilor nervoase care leagă creierul de diafragm. Așa se explică și de ce apare, uneori, în timpul situațiilor emoționale sau când apar schimbări de temperatură. În plus, sughițul apare după ce înghiți prea mult aer, mănânci prea repede sau bei alcool. Există 7 metode ciudate, dar eficiente pentru a scăpa de sughiț:

1. Ține-ți respirația și numără până la 10.

2. Bea 10 înghițituri mici de apă, pentru că în momentul în care înghiți lichid rapid și des contracțiile esofagului le anulează pe cele ale diafragmei, care cauzează sughițul. Dacă îți poți acoperi urechile în timp ce bei este și mai bine pentru că sughițul va dispărea după numai 5-6 înghițituri.

3. Ține un cub de zahar sub limbă sau mănâncă cava dulce.

4. Lasă-te speriat

5. Masează-ţi cerul gurii cu limba!

6. Ca măsură de urgență poți înghiți o lingură de oțet de mere / o lingură de zahăr sau miere amestecate cu apă caldă / mănâncă murături.

7. Relaxează-te!