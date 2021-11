Postul Crăciunului. Anca Alungulesei: Alimente care nu trebuie să lipsească în nicio zi

Anca Alungulesei, terapeut în nutriție și creator al programului integrativ de slăbit Psiho-Dieta, avertizează că perioada de post a Crăciunului poate aduce multe kg în plus din cauza carbohidratilor în cantități mari cu care oamenii încearcă să suplinească lipsa proteinei animale și a lactatelor din meniu.

Anca Alungulesei dezvăluie cateva sfaturi esențiale pentru a contracara îngrășarea în perioada postului:

„În post, trebuie să ne concentrăm, in primul rand, pe subtituirea proteinei de origine animală cu proteină de origine vegetală, dar și să scădeam cantitatea de carborhidrați consumata, din surse precum: pâine, cartofi, paste, orez și dulciuri pe bază de zahăr alb rafinat. Să avem în vedere consumarea zilnică de legume (gatite sau crude) specifice toamnei si a alimentelor fermentate, de tip probiotice (murături, borș crud sau varză fermentată). Pe langa acestea, să avem, tot ZILNIC in meniu sursa de grăsimi vegetale, bogate în omega 3, care pot fi luate din nuci, semințe sau ulei de cocos. De asemenea, hidratarea sa fie pe primul loc!”.

Alternative alimentare blânde cu silueta și în perioada Postului Crăciunului

Anca Alungulesei, terapeut în nutriție, cu peste 10 ani de expertiză în domeniul alimentației sănătoase, susține că există alternative alimentare blânde cu silueta și în perioada postului: „Persoanele care postesc au tendința, in primul rand de a crește cantitatea de mâncare consumată dintr-o panică falsă a foamei și a ideii că nu se satură dar si dintr-o dependenta mare de carbohidrati care genegeraza un cerc vicios: mananci, nu te saturi si mai vrei. Alegerile alimentare clasice în post sunt compuse din carbohidrați rapizi care se transformă în corp în glucoză – de unde rezultă crearea unui start generos si nedorit de grasime in care se imbraca corpul dar și un nivel energetic redus tradus printr-o stare de oboseală. Ei bine, avem alternative neîngrăsătoare de post, printre care: pâinea care nu îngrașă, varianta vegetală, fără ou a cărei rețetă este ușoară și la îndemână - https://www.youtube.com/watch?v=RBnTtoLd5-0), pizza vegetală cu blat de conopidă, ciocolata fără zahăr care se poate face foarte ușor în casă - https://www.youtube.com/watch?v=_9ACf7DgPr4&t=40s, salate cu extratoping de tahini și nuci, legume de toamna pregatite divers (la cuptor, trase usor in tigaie, la woak), paste konjac cu legume, peste gras (atunci cand este dezlegare)”, dezvăluie Anca Alungulesei care consideră că trebuie evitate produsele pe bază de făină albă, cartofii și dulciurile cu zahar alb rafinat care forțează organismul să se „împacheteze” într-un strat-tampon de grăsime.

Aceeași distribuție a meselor pe parcursul unei zile

Perioada postului, din perspectiva terapeutului în nutriție Anca Alungulesei, trebuie să păstreze aceeași distribuție a meselor pe parcursul unei zile și nu să fie „încărcată” de gustări și farfurii suplimentare de mâncare care să potolească panica lipsei cărnii și a lactatelor.

„Este foarte important pentru o persoană care ține post să nu vadă postul doar ca pe o perioadă în care face „foamea” și atunci mănâncă doar pâine, orez și cartofi mereu pe parcursul unei zile. Omul flămând care, culmea, are ce mânca (adică are resurse) este flămând pentru că, de fapt, corpul lui nu este hrănit corespunzător sau pentru că intervine panica de nesațietate. Oricât ar mânca, el de fapt nu îi oferă organsimului nutrienții și micronutrienții de care are nevoie. Lipsa proteinei de origine animală trebuie subtituită zilnic cu proteina de origine vegetală pentru ca proteina este cea care ne oferă senzația de sațietate, dar care ajută și la construirea masei musculare. Iar alegerile către care se îndreaptă o persoană care nu consumă suficiente proteine zilnic sunt, greșite și cu urmări grave, carbohidrații. Așadar, ca să ne săturăm, dar și să nu ne îngrășăm, trebuie să ne asigurăm necesarul de proteină zilnică peste care adaugăm cel putin o portie de grasime vegetala bogata in Omega 3.”, avertizează Anca Alungulesei care îi învață pe cei care adoptă Psiho-Dieta să vadă postul ca pe o perioadă de curățenie sufletească, mentală și dietetică care îi va ajuta să se simtă mai bine în corpul și în casa sufletului lor.