Până și locul unde s-a născut Stalin vrea să ajungă cât mai departe de Rusia lui Putin. Proteste masive în Georgia pentru intrarea în UE și NATO/ video

Peste 60.000 de oameni au ieşit în stradă, într-o ţară de 3,7 milioane de locuitori. La Tbilisi, demonstraţia de susţinere a intrării Georgiei în Europa a arătat ceea ce spun sondajele. 80% dintre georgieni urmează să adere la Uniune.

Manifestaţia, cea mai mare din ultimii 30 de ani, a avut scopul de a cere aderarea la blocul european pentru fosta republică sovietică, în faţa Parlamentului.

Preşedintele Georgiei, Salome Zurabişvili, le-a scris liderilor Uniunii Europene, cerându-le să sprijine aspiraţiile pro-europene ale ţării caucaziene.

Comisia a făcut 12 recomandări pentru Georgia şi a promis că va revizui implementarea acestora până la sfârşitul anului 2022: printre măsurile pe care le aşteaptă Bruxelles-ul se numără reducerea polarizării politice, implementarea reformelor judiciare şi democratice, consolidarea instituţiilor.

De teama Rusiei, Georgia nu vrea doar în UE, ci şi în NATO. Premierul ţării a spus astăzi că este hotărât să-şi introducă ţara în NATO, nu înainte de a fi „rezolvat problemele teritoriale cu Rusia”.

Georgia se află într-o poziţie deosebit de sensibilă, învecinându-se cu Rusia la nord, cu Turcia, Armenia şi Azerbaidjan la sud. Regiunile separatiste Osetia de Sud şi Abhazia sunt recunoscute ca state autonome de unele ţări - inclusiv Rusia.

