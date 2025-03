Obișnuiai să mănânci măcriș în copilărie? Află de ce ar trebui să-l reintroduci în dietă

Obișnuiai să mănânci măcriș în copilărie? Poate că nu știai, dar această plantă cu gust acrișor, populară în trecut, are beneficii incredibile pentru sănătate. Reintroducerea măcrișului în alimentație poate oferi vitamine, minerale și antioxidanți, având un impact pozitiv asupra sistemului imunitar, digestiei și sănătății inimii.

Măcrișul, o plantă cu frunze verzi și gust acru, este un superaliment bogat în vitamina C și fier, având mai multă vitamina C decât portocala. Ideal pentru salate, el contribuie la controlul greutății și ajută la combaterea retenției de lichide și eliminarea toxinelor, fiind diuretic. Deși benefic pentru sănătatea digestivă, consumul în cantități mari poate dăuna rinichilor din cauza oxalaților. Este un remediu excelent pentru prevenirea anemiei datorită conținutului său ridicat de vitamina C, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vaivirga

De ce să consumi măcriș

Măcrișul este o plantă cu multiple beneficii pentru sănătate, motiv pentru care poate fi o alegere bună în dietă.

Bogat în vitamine și minerale

Măcrișul este o sursă naturală de vitamine esențiale. Vitamina A este importantă pentru sănătatea ochilor și pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar. De asemenea, joacă un rol cheie în menținerea sănătății pielii. Vitamina C este cunoscută pentru rolul său în întărirea sistemului imunitar, combaterea infecțiilor și ajutarea organismului să absoarbă fierul din alimentele de origine vegetală. De asemenea, vitamina C este un antioxidant puternic, care protejează celulele de deteriorarea cauzată de radicalii liberi. Vitamina K este esențială pentru coagularea sângelui și pentru sănătatea oaselor. Deficitul de vitamina K poate duce la probleme de coagulare a sângelui și la fragilitatea oaselor. Fierul este important pentru formarea globulelor roșii și prevenirea anemiei, iar magneziul susține funcționarea mușchilor și nervilor, fiind important și pentru sănătatea oaselor.

Proprietăți antioxidante

Măcrișul conține antioxidanți, care sunt substanțe care ajută la neutralizarea radicalilor liberi din organism. Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot dăuna celulelor și pot contribui la apariția unor afecțiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul și îmbătrânirea prematură. Antioxidanții, cum sunt flavonoidele și vitamina C din măcriș, pot reduce acest risc și sprijină sănătatea generală. Consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți poate contribui la protejarea organismului de aceste efecte dăunătoare.

Digestie sănătoasă

Măcrișul are un efect ușor laxativ datorită conținutului său de fibre și acizi organici, cum ar fi acidul oxalic. Fibrele ajută la stimularea mișcărilor intestinale și la prevenirea constipației. Acidul oxalic, deși poate interfera cu absorbția calciului în cantități mari, ajută totodată la stimularea digestiei. Consumul de măcriș poate sprijini o digestie mai eficientă și poate contribui la menținerea unui sistem digestiv sănătos.

Beneficii pentru sistemul imunitar

Datorită conținutului ridicat de vitamina C, măcrișul este un aliment excelent pentru întărirea sistemului imunitar. Vitamina C stimulează producția de globule albe, care sunt esențiale în combaterea infecțiilor și în protejarea organismului de agenți patogeni. De asemenea, vitamina C contribuie la funcționarea normală a vaselor de sânge, a pielii și a oaselor, și ajută la vindecarea rănilor, ceea ce face ca măcrișul să fie o opțiune ideală pentru a întări imunitatea pe termen lung.

Reducerea inflamației

Măcrișul conține compuși antiinflamatori, precum flavonoidele, care ajută la reducerea inflamației din corp. Inflamația cronică este un factor cheie în dezvoltarea multor boli, inclusiv boli cardiovasculare, diabet și artrită. Consumul de măcriș poate ajuta la reducerea acestei inflamații, sprijinind sănătatea generală și prevenind dezvoltarea unor afecțiuni pe termen lung. Studiile au arătat că alimentele care conțin compuși antiinflamatori, cum ar fi măcrișul, pot contribui la reducerea simptomelor inflamației și la îmbunătățirea calității vieții.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News