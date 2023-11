O tehnologie elveţiană a ajutat un pacient cu Parkinson să meargă din nou (Reuters) - Video

Marc Gauthier, în vârstă de 63 de ani, a primit o neuroproteză la Spitalul Universitar din Lausanne (CHUV), conţinând un câmp de electrozi plasaţi pe măduva spinării. Combinat cu un generator de impulsuri electrice plasat sub pielea abdomenului său, noul dispozitiv stimulează măduva spinării pentru a-i activa muşchii picioarelor.

'Mi-a schimbat viaţa, pentru că acum sunt independent', a spus pacientul, originar din oraşul francez Bordeaux, în timp ce se afla alături de doctorii săi de la CHUV. 'Pot să plec de acasă, să fac diverse treburi. Mă duc chiar şi pe jos', a adăugat el.

❤️ REUTERS VIDEO REPORT: Swiss-designed technology helps Parkinson's patient walk again



A long-term Parkinson's disease patient, Marc Gauthier was essentially confined to his home until he became the first person to receive a new Swiss-designed implant that has dramatically… pic.twitter.com/couCWaCBO7