Numărul de firme care au dispărut de la începutul anului a crescut cu aproape 10%

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 5.607 (plus 8,81 faţă de ianuarie-iunie 2021) şi în judeţele Timiş - 1.605 (plus 4,15%), Constanţa - 1.584 (plus 14,12%) şi Cluj - 1.564 (plus 10,92%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 295 (în creştere cu 19,43% faţă de primele şase luni ale anului trecut), Călăraşi - 303 (plus 5,57%) şi Covasna - 317 (plus 6,02%).



Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Teleorman (plus 24,91%), Vrancea (plus 22,43%) şi Sălaj (plus 23,93%). În perioada analizată au fost consemnate cele mai mari scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Brăila (minus 13,31%), Caraş-Severin (minus 9,83%), Olt (minus 7,11%) şi Dâmboviţa (minus 4,18%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 9.517 (plus 6,69% raportat la ianuarie-iunie 2021), construcţii - 3.273 (plus 9,03%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 2.938 (plus 8,37%) şi industria prelucrătoare 2.885 (plus 10,20%).



În iunie 2022, au fost consemnate 5.786 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.031) şi în judeţele Constanţa (272), Timiş (261) şi Cluj (242), relatează Agerpres.

Codul fiscal s-a modificat de la 1 august 2022. Urmează și alte modificări la 1 ianuarie 2023

Majorarea accizelor la tutun şi băuturi alcoolice, creşterea impozitelor pe veniturile din jocuri de noroc şi raportarea la salariul minim a contribuţiilor sociale pentru contractele part-time sunt câteva dintre modificările fiscale care se vor aplica din 1 august.



Potrivit Ordonanţei 16/3022 pentru modificarea Codului Fiscal, începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2022, contribuţia de asigurări sociale şi cea de sănătate, datorate de către persoanele fizice angajate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu pot fi sub nivelul celor aplicate la salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care acestea se datorează.



De la această prevedere sunt exceptate câteva categorii de persoane, printre care elevii, studenţii cu vârsta pâna la 26 de ani, persoanele cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limita de vârstă în sistemul public de pensii, persoanele care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de baza minim brut pe ţară.



În ceea ce priveşte veniturile din jocuri de noroc, cotele de impozit vor fi modificate astfel: 3% până la 10.000 lei inclusiv; 300 lei + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 lei; 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei. Impozitul datorat se va determina la fiecare plată.



Pentru ţigarete, acciza totală se majorează la 594,97 lei/1.000 ţigarete, de la 563,97 lei/1000 ţigarete.



Printre modificările care vor intra în vigoare de la 1 august se numără şi reducerea la 10.000 de lei a pragului pentru acordarea facilităţilor fiscale în industria alimentară şi în domeniul construcţiilor.



Ordonanţa de modificare a Codului fiscal a fost adoptată de Guvern în 15 iulie.

