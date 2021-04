MS Margareta despre Prințul Philip: Am amintiri foarte frumoase

Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, a declarat, joi, la Arad, că are amintiri frumoase legate de Prinţul Philip al Marii Britanii, menţionând că acesta a fost un model pentru ea în ceea ce priveşte implicarea în activităţi caritabile sau sociale, cum ar fi cea de la Crucea Roşie Română.

"El şi cu bunica mea sunt rude. M-au inspirat şi pentru acest timp de muncă, de la Crucea Roşie. A fost un mentor frumos. Am amintiri frumoase, din copilărie şi de când am fost puţin mai tânără. (...) Am amintiri foarte frumoase toată viaţa", a spus Majestatea Sa.



La rândul său, Principele Radu a arătat că activitatea socială şi caritabilă a Familiei Regale este inspirată de către Regina Elisabeta a II-a şi de Prinţul Philip.



"Amândoi sunt campioni: el a avut 900 de patronaje regale acordate, iar Regina, 800. Când ei au început, nici nu se ştia aşa ceva în lume. Toată viaţa a acordat-o celor din societate cu mai puţine posibilităţi, oameni fie în vârstă, fie copii, fie săraci sau elevi care nu aveau. Sunt o sursă foarte mare de inspiraţie. Au dat mult din viaţă pentru chestiuni legate de oameni mai puţin norocoşi decât ei", a afirmat Principele Radu.



Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu s-au aflat joi într-o vizită cu caracter public în municipiul Arad. Ei au vizitat sediul filialei Crucii Roşii Române din Arad, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii conducerii şi voluntarii filialei.



Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu au vizitat Secţia Pediatrie 2 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, renovată recent. Majestatea Sa Margareta este preşedinte al Crucii Roşii Române.

