Moșii de Toamnă 2022. Cea mai puternică rugăciune pentru mântuirea celor adormiți

"Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!".

Sursa: doxologia.ro

Citește și:

Moșii de Toamnă 2022. Cum se face coliva pentru Sâmbăta Morților

Ingrediente

- 500 g grâu decorticat sau arpacaş

- 375 g zahăr

- aproximativ 250 g nuci curăţate

- vanilie

- coaja rasă de lămâie (opţional)

- o cană şi jumătate pesmet din pâine albă sau biscuiţi (dacă nu o pregătim în zile de post)

- zahăr pudră (pentru pudrat)

- o linguriţă rasă cu sare

- puţină cacao

- bomboane, pentru ornat coliva

Cum se face coliva

Spălăm grâul în mai multe ape și îl punem într-o oală mai mare, peste care turnam apă şi-l fierbem cel puţin o oră. Trebuie să amestecăm din când în când, ca să nu se prindă. Dăm oala jos de pe foc şi o acoperim cu un şervet curat, apoi o învelim cu o pătură, sau ceva gros, ca să-şi menţină căldură cât mai mult, scrie crestinortodox.ro.

După 4-5 ore, adăugăm zahărul şi fierbem din nou, până se leagă.Trebuie să amestecăm cu o lingură curată din lemn, ca să nu se lipească de fundul vasului, dând gust neplăcut colivei. După ce s-a legat, luăm vasul de pe foc şi îl lăsăm descoperit, până ce compoziţia s-a răcit. Înlăturăm coaja care s-a format, adăugăm sarea, vanilia, coaja rasă de lămâie şi nucile tăiate fin cu cuţitul, pisate sau râşnite după preferinţa.

În continuare, amestecăm uşor toate ingredientele, până se omogenizează. Compoziţia o aseazam pe un platou curat, ceva mai mare decât o coală de hârtie şi o modelăm uniform pe platou, ca să capete o formă frumoasă. Deasupra cernem pesmetul, pe care îl presăm puţin cu un carton ca să fie mai dens şi neted. Stratul de zahăr pudră se presează.

Pentru ornat, putem folosi un şablon făcut din carton, care să reprezinte o cruce, peste care cernem puţină cacao. De asemenea, putem folosi diverse bomboane ca: drajeuri, migdale trase în zahăr şi altele, după preferinţa şi inspiraţia noastră.

Moșii de Toamnă 2022. Când pică, anul acesta, și ce trebuie să faci în Sâmbăta Morților. Ce se împarte

Moșii de Toamnă 2022. În acest an, în Biserica Ortodoxă, pomenirea tuturor celor trecuţi la cele veşnice, slujba cunoscută în popor sub denumirea de Moşii de Toamnă, are loc pe 5 noiembrie, conform crestinortodox.ro.

Moșii de Toamnă 2022. Termenul "moși" vine de la "strămoși" și îi are în vedere pe toți înaintașii noștri. În această zi, au loc slujbe, se împart pachete cu mâncare celor săraci și se aprind lumânări. Tradiţia spune că este bine să fim împăcaţi cu toţi oamenii, să fim îmbrăcaţi curat, iar femeile să aibă capul acoperit. De asemenea, în această zi nu este bine să spălăm haine sau să muncim. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News