Întrebată dacă s-au pus presiuni asupra sa după ce a făcut mai multe sesizări la Curtea Constituţională, Renate Weber a spus, în direct la DC NEWS TV, că nu s-a pus problema de aşa ceva.

"Sincer vă spun, două au fost situaţiile în care am primit telefoane, dar sub nicio formă nu au fost de presiune. Una a fost când am sesizat OUG-ul cu accesul spitalelor private la fondurile publice şi al doilea de la diferiţi foşti parlamentari, când a fost situaţia cu pensiile lor. După decizia 900 dată de CCR în 2020, în opinia mea, cu excepţia pensiilor magistraţilor, despre care Curtea spune că au o justificare constituţională, celelalte pot fi modificate", a declarat Renate Weber.

Eliminarea pensiilor speciale pentru magistraţi, trecută prin Parlament degeaba. "Trebuie să te prefaci, chiar dacă ştii că nu se poate"

Răzvan Dumitrescu a replicat că pensiile speciale ale magistraţilor erau oricum protejate de o decizie anterioară a Curţii Constituţionale, dar acestea au fost incluse în proiectul de lege băgat în Parlament în 2020.

"De la microfonul Parlamentului, s-a spus exact aşa: dragi colegi, ştiţi că ce facem acum e neconstituţional, ştiţi că va cădea la CCR. După care s-au dus în bancă şi au votat toţi la fel. Şi apoi vii să îmi reproşezi mie că m-am dus pentru respectarea unei decizii a CCR? Au vrut să facă un pic de spectacol. Când ai făcut campanie promiţând ceva, măcar să te prefaci că faci ceva, chiar dacă ştii că nu se poate", a mai spus aceasta, referitor la faptul că pensiile magistraţilor erau oricum protejate de o altă decizie a CCR, dată înainte.

CCR a decis pe 15 decembrie 2020 că impozitarea pensiilor mai mari de 7000 de lei cu 85 la sută este neconstituţională.

Pe 17 iunie, Camera Deputaţilor a votat modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă. Conform unui amendament, pensiile cu valoare de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte această sumă.

Amendamentul votat de Camera Deputaţilor a fost atacat la Curtea Constituţională de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Avocatul Poporului.

