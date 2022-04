Mario Draghi, premierul Italiei: Să vorbeşti cu Putin e doar pierdere de timp

Acesta a declarat, conform Business Insider, că este "pierdere de timp" să mai discute cu liderul de la Kremlin despre invazia din Ucraina.

"Încep să cred că cei care spun că nu are rost să mai vorbesc cu Putin au dreptate. E doar o pierdere de timp", a declarat Mario Draghi după discuţia de duminică cu Putin.

Premierul italian a adus aminte şi de o discuţie avută pe 30 martie cu Vladimir Putin, când au vorbit despre posibilitatea ca gazul rusesc să fie achitat în ruble.

"Apoi am aflat de ororile de la Bucha. Macron are dreptate că este corect să încercăm orice cale de dialog. Dar am impresia că ororile acestui război, cu ce le-au făcut ei femeilor şi copiilor, sunt complet independente de vorbele spuse şi de apelurile telefonice. Până acum, Putin nu a căutat pacea, ci a vrut să anihileze rezistenţa ucraineană, să ocupe ţara şi să îşi aşeze un Guvern prietenos", a mai punctat Draghi.

Întrebat ce părere are despre faptul că Joe Biden a catalogat ororile de la Bucha drept crime de război, Draghi a spus că "dacă nu le numim aşa, cum le putem numi? E drept, însă, că termeni precum genocid sau crime de război au şi un înţeles legal clar. Dar va veni o vreme când vom vedea exact ce cuvinte trebuie să folosim pentru actele inumane înfăptuite de armata rusă".

Italia caută în Algeria alternative la gazele ruseşti

Italia, care obţine aproximativ 40% din importurile de gaze din Rusia, a făcut eforturi pentru a-şi diversifica aprovizionarea cu energie, pe măsură ce conflictul din Ucraina se intensifică.

La începutul lunii aprilie, ministrul tranziţiei energetice Roberto Cingolani a declarat că Italia discută cu şapte ţări pentru a obţine mai mult gaz, unele discuţii fiind „într-un stadiu foarte avansat”, scrie Reuters, notează Mediafax. Di Maio şi directorul executiv al Eni, Claudio Descalzi, au vizitat amândoi Algeria în ultimele săptămâni pentru a discuta despre consolidarea legăturilor energetice. Algeria este al doilea mare furnizor de gaze al Italiei, iar conducta Transmed transportă gazul algerian către ţărmurile italiene din 1983. Aceasta are o capacitate zilnică de peste 110 milioane de metri cubi, dar în prezent transportă mai puţin de 60 de milioane de metri cubi. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News