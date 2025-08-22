Marina rusă exersează apărarea împotriva „sabotorilor subacvatici” în Marea Baltică

Forțele ruse au desfășurat un exercițiu în Marea Baltică, incluzând antrenamente pentru respingerea unui atac subacvatic, a declarat vineri Ministerul Apărării, potrivit Reuters.

Unități de scafandri „și-au demonstrat abilitățile în detectarea și capturarea unui grup de sabotori subacvatici, precum și utilizarea dronelor FPV (first person view) pentru a distruge bărci fără pilot ale unui inamic simulat”, a precizat ministerul.

Exercițiile aveau drept scop, parțial, evaluarea unităților marine de apărare împotriva sabotajului subacvatic.

A fost a doua oară în această lună când Rusia organizează exerciții navale cu componentă antisubmarin, după ce președintele american Donald Trump a declarat la 1 august că a ordonat două submarine nucleare americane să se poziționeze mai aproape de Rusia.

În prima săptămână a lunii august, marinele rusă și chineză au exersat vânătoarea și distrugerea unui submarin inamic în Marea Japoniei.

Ministerul Apărării a publicat un videoclip cu comandantul marinei ruse, amiralul Alexander Moiseyev, inspectând exercițiul din Marea Baltică, care a inclus și un antrenament pentru protejarea unui aerodrom împotriva atacurilor cu drone ale inamicului.

