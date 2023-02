Maia Sandu cere sisteme de apărare antiaeriană de la NATO. Ana Cătăuță: Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru / Foto: Facebook Ana Cătăuță

Ana Maria Cătăuță, membru al delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, a declarat că Republica Moldova are nevoie de sprijin, în special de sisteme de apărare antiaeriană.

"Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru pentru a rămâne pe drumul european.Sunt zilele acestea la Bruxelles, unde are loc întâlnirea comună a Comisiilor Politice (din care fac parte), Economice și de Apărare, din cadrul Adunării Parlamentare NATO. Cu această ocazie, am ridicat subiectul solicitării făcute de Republica Moldova pentru sisteme de apărare antiaeriană.

Deja, aliații oferă vecinilor de la Chișinău, precum și altor state aflate în pericol, sprijin în cadrul programului NATO’s Air Situation Data Exchange (ASDE). Mai mult, statele aliate vor discuta în curând și cererea oficială venită din partea guvernului moldovean", a scris Ana Cătăuță pe pagina ei de Facebook.

Declarația Anei Cătăuță vine în contextul în care Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, a cerut sisteme de apărare antiaeriană NATO în cadrul unei sesiuni de discuții la Conferința de Securitate de la Munchen, la care a participat și secretarul general al Alianței nord-atlantice, Jens Stoltenberg. "Este clar că neutralitatea nu ne poate apăra", a spus Maia Sandu.



"Cea mai mare problemă pe care o avem acum este necesitatea unui sistem de supraveghere și apărare antiaeriană. Acest lucru este necesar pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune. Așadar, dorim ca partenerii noștri să ia în considerare acest tip de asistență de care avem nevoie urgent", a declarat Maia Sandu, în prezența secretarului general NATO, Jens Stoltenberg.







