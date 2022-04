Macron, pe primul loc în scrutinul prezidenţial. Tudor Curtifan: S-a votat predictibilitatea

Întrebat, la Antena 3, cum crede că vor evolua, de acum, stabilitatea UE şi războiul din Ucraina, jurnalistul Tudor Curtifan a spus:

"Eu cred că a fost un vot nu neapărat pentru Emmanuel Macron, ci mai mult pentru predictibilitate în Franţa. Nu cred că Marine Le Pen era un scenariu apocaliptic. Într-adevăr, ar fi influenţat politica UE, probabil ne-am fi aşteptat la o Franța un pic mai izolată. Cred că s-a votat predictibilitatea. A contat foarte mult opinia celorlalţi contracandidaţi, dar aş semnala un vot foarte mare pentru partidele extremiste. Domnul Melenchon a luat 20% - el nu este un apropiat al lui Emmanuel Macron. A spus "Niciun vot pentru Marine Le Pen". Practic, au antepronunțat oarecum. Domnul Eric Zemmour care a luat 7%... Este un scor foarte mare.

În acest moment, doamna Le Pen cred că a schimbat puţin strategia, faţă de 2017 şi a transmis un mesaj mai ponderat, cred că mai mult spre populism decât spre extremism. Extremismul l-a preluat mai mult domnul Eric Zemmour. Aş vrea să semnalez că vom avea alegeri decisive în luna iunie 2022 şi atunci vom vedea dacă va reuşi să obțină, din nou, o majoritate confortabilă în Parlament. Cred că partidul domnului Zemmour va avea un cuvânt de spus, va intra în Parlament. Aşa se va întâmpla şi cu partidul doamnei Le Pen. Este interesant. Pe doamna Le Pen nu cred că a ajutat-o războiul, ci dimpotrivă. A fost aşa că un bolovan de piciorul ei tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina şi acea poză din 2017 cu Vladimir Putin...".

Ce a spus Marine Le Pen

"Am obținut o victorie extraordinară pentru că am obținut 42%. Le mulțumesc milioanelor de francezi care m-au votat în primul tur. Vreau să mulțumesc în mod deosebit compatrioților de la țară, din provincie, dar și de peste mări. M-au ajutat să intru în turul al doilea. Franța aceasta care este uitată prea adesea este cea pe care nu o vom uita. Suntem mai hotărâți ca niciodată. Nu am niciun resentiment pentru rezultat. De mii de ori am fost îngropați de ceilalți și de o mie de ori istoria a arătat că ei se înșală. Francezii arată că nu au încredere în conducătorii europeni și francezi. Este vorba despre a ne opune puterii lui Emmanuel Macron și despre ajutarea celor care au probleme cu puterea de cumpărare, cu imigrația și cu laxismul din domeniul judiciar. Mă tem că noul mandat al președintelui va continua fracturile care divizează poporul nostru”, a spus Marine La Pen, confirmând faptul că este pe locul secund în sondaje.

Acest articol reprezintă o opinie.