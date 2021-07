Lazăr (FNA), semnal de alarmă privind politica antidrog: Suntem profund dezamăgiţi. Apel la Cîţu

"Suntem profund dezamagiti de Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătăţii - România ca in pofida faptului ca au primit solicitarea de avizare a Strategiei Nationale Antidrog 2021-2025 inca din luna mai 2021, din parttea Ministerul Afacerilor Interne, Romania, nu au considerat necesar sa respecte termenul legal de 30 zile si sa trimita avizul.

Speram ca premierul Florin Cîţu sa inteleaga gravitatea intarzierii adoptarii Strategiei atat in contextul MCV dar si Schengen de catre Guvernul pe care-l conduce. Culmea ironiei macabre, tocmai ministerele ce au ca responsabilitati prevenirea, tratarea, alternativele la consum, gestionarea legislatie in materie. Chiar ne consideram un stat membru UE sau unul din zona Americii de Sud? Noi, ca si societate civila ne-am adresat ministerelor solicitand urgentarea daca nu au adnotari de facut. Din pacate...", transmite Gigel Lazăr, preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog.

"Imoralitate şi avarism în lumea drogurilor/antidrog"

"Imoralitatea in lumea DROGURILOR! Respect pe cei ce de la bun inceput se declara pro dezincriminare sau legalizare (cum le place lor sa spuna), cel putin si-au exprimat asumat pozitia. Logic si in aceasta zona majoritatea au ca interes banii si nu grija fata de consumatorii dependenti sau ca unii consumatori sunt retinuti/arestati, dar macar stim cu cine rivalizam. Cand aud din partea unora grija fata de bugetul tarii, ca aducand traficul la suprafata ca economie 'alba', s-ar incasa la buget impozite etc, ma face sa zambesc.

Consumatorii cinstiti zic doar ca pot consuma in siguranta, fara frica de a mai fi vanati si ma refer la cei ce consuma iarba. Imi repugna cei ce ani buni au activat in antidrog si ulterior au devenit peste noapte, pro consum, legalizare/dezincriminare, avocati ai traficantilor.

Si cand au activat in antidrog si cand au devenit pro droguri, au avut un singur scop...BANII! Cata imoralitate, cat avarism, cum sunt in stare unii sa calce pe 'cadavre' doar pentru BANI", transmitea, recent, Gigel Lazăr printr-un mesaj publicat pe Facebook.