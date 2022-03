„Ne-am pregătit psihic să continuăm această acţiune cât este nevoie. (...) Avem un cort de tranzit, unde cetățenii sunt adunați pentru a fi selectaţi, pentru a fi identificate nevoile fiecăruia. După ce se trece de acest cort, se ajunge într-o zonă de aşteptare, unde cetăţenii sunt trataţi cu ceai fierbinte, hrană, primesc căciuli, mănuşi şi așa mai departe”, a spus, pentru DCNews, Daniel Petrov, inspector șef ISU Tulcea.

Forțele implicate sunt impresionante. „Cu tot cu voluntari, avem în jur de 60 de persoane prezente în această tabără. Oricând, la nevoie, putem suplimenta acest număr”, a spus Daniel Petrov.

„Structurile care gestionează situația din punct vamal sunt ISU, Poliția de Frontieră, toate organele abilitate să facă acest lucru. Trebuie să-i laud pe cei care dau o mână de ajutor cu tot ceea ce pot, oferă serviciile de transport, cazare. O asociere de a face bine, așa cum am văzut zilele acestea, eu nu am mai văzut în viața mea”, a spus și președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Au fost perioade foarte dificile de gestionat. Atenția a fost și rămâne sporită, existând și riscul să existe și persoane rău intenționate, fiind unul dintre motivele pentru care operațiunea este atât de complexă.

Refugiații ucraineni, primiți prin Vama Isaccea

Români din toată țara s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni.

„Vin foarte multe mașini, foarte mulți donatori, foarte multe asociații, ONG-uri, care aduc foarte multe produse utile pentru Ucraina. Toată procedura asta ia ceva timp pentru că le sortăm pe categorii, sunt produse necesare tinerelor mame, bebelușilor, adulților, femeilor. Sunt produse de igienă, mâncare, haine, șosete, tot ce este necesar într-o perioadă de criză ca aceasta. Au venit foarte multe bunuri din toată țara. De exemplu, au venit de la Muzeul Satului Tulcea, au venit din zona Sibiului. Sunt foarte mulți, n-aș putea să-i menționez acum pe toți, să nu se supere cineva. Vreau să menționez în plus că avem foarte multe femei venite din Ucraina, care ne ajută aici, la sortat. De câteva zile, sunt împreună cu noi, sunt venite cu copiii lor. Sunt cazate în Tulcea și pentru că au auzit de acest centru, cu dragă inimă au venit să ne ajute. Sunt și tinerii din Ismail(oraș din Ucraina-n.r.)care sunt alături de noi și facem o echipă frumoasă. Am încărcat și am descărcat tone întregi de produse”, a declarat Galina Teleucă, viceprimarul comunei Jurilovca.

Afaceriștii români dau o mână de ajutor importantă

Antreprenorii români au sărit în ajutorul autorităților și au pus la dispoziție depozite logistice pentru încărcarea și descărcarea produselor pentru Ucraina.

„Ne aflăm în Tulcea, într-unul dintre marile depozite unde se primesc ajutoare pentru populația ucraineană. Este o hală dată gratuit de om de bine din Tulcea. Aici vin transporturi din toată țara, cu diverse bunuri. Sunt bunuri pe care noi le-am identificat cu partea ucraineană ca fiind foarte utile populației. Vreau să enumăr câteva dintre bunurile care au tranzitat această hală: pamperși, obiecte sanitare, medicamente, haine, bunuri de consum, conserve, pateuri și tot ceea ce am primit pe listă și am transmis-o prin mass-media și prin alte mijloace de informare a populației din România care a avut disponibilitatea și bunătatea să trimită ajutoare către Ucraina prin punctul vamal din Tulcea”, a spus și președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News