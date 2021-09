IREMEDIABIL! Detaliu ignorat din mesajul lui Iohannis despre USR PLUS. "Un semnal foarte important"

Jurnalistul Val Vâlcu atrage atenţia asupra unui cuvânt din mesajul critic la adresa USR PLUS pe care l-a transmis, sâmbătă, Klaus Iohannis.

"Este un cuvânt din mesajul pe care l-a transmis, sâmbătă, Klaus Iohannis pe care toată lumea l-a ignorat. PNL-ul merge tot pe ideea împăcării cu USR PLUS, cei de la USR PLUS nu au dat niciun răspuns, iar PSD nu are nicio treabă să reacţioneze. Acest cuvânt este ‚iremediabil’.

‚Iremediabil’ – sigur, e o postare pe Facebook, o comunicare informală, nu un document oficial – dar este la fel de constrângător pentru preşedinte ca şi chestiunea cu atacurile la PSD-ul. Mai poate să le dea guvernarea dacă s-au discreditat ‚iremediabil’?

Păi ce înseamnă iremediabil? Că nu se mai poate îndrepta, o chestiune definitivă, categorică. De regulă, trebuie să fii foarte atent la astfel de nuanţe în declaraţiile publice. Cel puţin actuala conducere a USR-ului s-a discreditat iremediabil în accepţiunea lui Klaus Iohannis. Mi se pare un semnal foarte important pe care atât PNL-ul cât şi USR PLUS îl ignoră", spune Val Vâlcu.

DEX: IREMEDIÁBIL, -Ă, iremediabili, -e, adj. Care nu se poate remedia, îndrepta; neremediabil; care este fără leac. ♦ (Adverbial) Cu desăvârșire, categoric, definitiv. [Pr.: -di-a-] – Din fr. irrémédiable, lat. irremediabilis.

Ce a declarat Klaus Iohannis

"Noua alianță creată în aceste zile între USR PLUS și AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă țara noastră.

Prin alianța cu un partid care nu respectă valorile occidentale, USR PLUS trădează voința cetățenilor care și-au pus speranțele într-o coaliție de centru-dreapta, care să dezvolte România. Este un semnal îngrijorător și extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice și este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României.

Prin decizia de a semna și a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor, a propriului electorat.

Dinamitarea Coaliției și compromiterea iremediabilă a întregului pachet de reforme asumat prin programul de guvernare riscă să arunce România într-o profundă criză economică și socială. Dezvoltarea comunităților din România este absolut necesară și nu se poate încerca blocarea ei de către USR PLUS doar pentru un joc politic meschin.

Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliție o soluție viabilă și rațională de a debloca actuala situație", transmite preşedintele Klaus Iohannis printr-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.