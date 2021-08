Iohannis, în alb. Stilistul Adina Buzatu comentează ținuta președintelui

Președintele Klaus Iohannis s-a îmbrăcat doar cu haine albe, ținută apreciată de stilistul Adina Buzatu, care a comentat, duminică, 1 august, la Antena 3 apariția președintelui.

„Este bine îmbrăcat. Nu am văzut detaliile foarte bine, dar în general o apariție all-white, vara, este binevenită. Mă bucur că președintele a adoptat varianta aceasta, pentru că mulți dintre români au o teamă când vine vorba de pantalonii deschiși la culoare, ce să mai vorbim de cei albi. Cred că sunt niște reminiscențe de când eram mici și ni se spunea să nu ne murdărim”, a spus Adina Buzatu.

„Mi-a plăcut apariția lui. Este proaspătă, este potrivită vara, într-o duminică, la un astfel de eveniment, afară, de zi. Mi-ar plăcea să văd mulți bărbați îmbrăcați așa pe stradă”, a adăugat stilistul.

Iată mai multe imagini cu președintele Klaus Iohannis:

Legătura strânsă dintre saşi şi români, construită în timp, este un exemplu de convieţuire paşnică bazată pe respectarea culturii şi tradiţiilor specifice ambelor părţi şi a contribuit la dezvoltarea şi consolidarea relaţiei bilaterale dintre România şi Germania, a declarat, duminică, preşedintele Klaus Iohannis, la Festivalul „Săptămâna Haferland”.



„Este o mare bucurie să fiu prezent astăzi alături de dumneavoastră şi totodată să acord înaltul patronaj ediţiei din acest an în semn de apreciere faţă de generozitatea dedicarea şi eforturile organizatorilor şi participanţilor de duce tradiţia mai departe în ţara ovăzului. Doresc să felicit organizatorii pentru modul în care au înţeles să ducă mai departe şi să pună în valoare tradiţiile saşilor transilvăneni", a afirmat Klaus Iohannis, cu prilejul Festivalului „Săptămâna Haferland", ediţia a IX-a, organizat la Criţ, în judeţul Braşov.



El a transmis că organizarea festivalului constituie „un pas important pe drumul reîntoarcerii la normalitate".



„După mai bine de un an de când pandemia ne-a obligat să găsim alternative în a menţine legături puternice între noi dar şi cu publicul, cu arta şi cultura iată că organizarea festivalului în acest an constituie un pas important pe drumul reîntoarceri la normalitatea pe care o aşteptăm cu toţii, dar şi la tradiţiile şi valorile autentice ale locuitorilor din satele săseşti. Reluarea ritmului vieţii noastre dinainte de pandemie, cu multe lecţii noi învăţate trebuie să fie un efort comun care să ne apropie de aceeaşi parte a baricadei în această luptă pe care sunt convins că o vom câştiga. Chiar dacă ne aflăm într-un context neobişnuit generat de pandemia de COVIT-19, Festivalul Haferland ne dă speranţa că vom reuşi să depăşim dificultăţile şi, totodată, vom şti să menţinem nealterat contactul cu arta, tradiţiile şi cultura”, a mai spus Klaus Iohannis.