Înșelătorie online cu haine. Semnele care îți arată clar că este un site fake. "Nu au mai răspuns nici la mesaje"

Aveți mare grijă atunci când faceți cumpărături online. Mai mulți români au fost înșelați de reprezentanții unor site-uri fake care își promovau produsele pe rețelele sociale. Elena, o tânără care obișnuiește să facă des cumpărături online a povestit pentru Știrile Pro Tv că a fost înșelată de un comerciant care vindea haine. Deși nu a bănuit nimic la început, atunci când au ajuns produsele, a văzut că nu semănau deloc cu cele de pe site.

"Am făcut returul conform regulamentului specificat pe site. Mi-a fost confirmat faptul că produsele au fost primite, iar la restituirea banilor nu am mai avut cu cine să comunic, contactându-i iar și iar mi-au spus că voi fi pe lista de prioritate în ceea ce privește restituirea banilor. Nu s-a întâmplat acest lucru. Pe parcurs nu au mai răspuns nici la mesaje. Am depus o plângere recent", a spus Elena.

VEZI ȘI: Înșelătorie online cu valize. Poţi rămâne fără banii de pe card! Semnele care îți arată clar că e doar o păcăleală

În situația Elenei sunt mulți români care se plâng pe reţelele de socializare că nu și-au recuperat banii după ce au făcut unele comenzi online.

"Dacă prețurile sunt incredibil de mici, de cele mai multe nu este vorba de o ofertă foarte bună, ci de o înșelătorie prin care sunt momiți în această capcană. Să ne uităm în bara de adresă, dacă atunci când folosim de pe un calculator, de exemplu, apare un lăcățel, acela garantează o conexiune criptată. În general persoanele care vor să înșele vor accepta doar plata în numerar la livrare. Plata cu cardul presupune trecerea prin mai multe filtre, presupune un accept de la bancă, un accept de la un procesator de carduri și atunci nu apelează la această metodă", a spus Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online.

Cum verificați dacă un site este fake

"Există o soluție, disponibilă gratis online, scamadviser.com, unde puteți să luați link-ul de unde vreți să cumpărați dumneavoastră online, să îl puneți acolo, să facă o analiză de securitate a sitului și, în funcție de ratingul pe care îl obțineți, decideți dacă se merită sau nu să cumpărați de pe acel site. Trebuie să fim foarte atenți în această perioadă la ofertele prea bune pentru a fi adevărate. Acele oferte pe care ne vin fie pe mail, fie pe social media, ori le întâlnim pe bannere pe care le vedem pe anumite site-uri online, site-uri sponsorizate de exemplu", a declarat Mihai Rotariu, DNSC.

Potrivit sursei citate, de la începutul anului şi până acum, peste 1.800 de oameni au făcut reclamaţie la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, nemulţumiţi de produsele cumpărate de pe Internet.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News