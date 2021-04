Înmormântare Prințul Philip. Apariția Reginei Elisabeta a II-a / FOTO

La 16:50, Regina Elisabeta a II-a a ajuns la Castelul Windsor pentru a se alătura procesiunii, din spatele sicriului în care se află Prințul Philip. Puțin peste ora 17:00, sicriul cu trupul Ducelui de Edinburgh, care va fi depus pe un catafalc, a intrat în capelă după ce s-a ținut un minut de reculegere.

Regulile pandemice din Marea Britanie au obligat Casa Regală Britanică să reducă numărul participanților la slujba de înmormântare la 30 de persoane. Regina și membrii selectați ai familiei poartă măști și sunt așezați la șase metri distanță unii de alții.

Printre cei care participă la funeralii se numără cei patru copii ai lui Philip, Charles, Anne, Andrew și Edward, și unii dintre nepoții săi, inclusiv William și Harry.

The Queen and The Royal Family mourn the loss of Prince Philip #PrincePhilipFuneral pic.twitter.com/VgPXKmWtcU

Seeing the Queen sitting alone at Prince Phillips funeral has totally broken my heart! Someone just go give her a hug!!????They simply don’t make people like her anymore ❤️❤️#PrincePhilipFuneral #GodSaveTheQueen #NationsGrandma pic.twitter.com/muhlDvp36m